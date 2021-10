El aura maldita de 'Dune': de Lynch a Villeneuve

Dune' fue un encargo y tal vez de ahí vino el rosario de malentendidos, un aparatoso fracaso en taquilla, los afilados dientes de los críticos, la división de opiniones, la etiqueta de "proyecto-gafado-de-por-vida". Acostumbrado a gobernar todas sus películas de principio a fin, David Lynch aceptó llevar al cine la conocida novela de Frank Herbert que estas semanas vuelve a estar de actualidad.

El universo distópico ideado por Herbert a mediados de los 60 (Dune, 1965) estaba compuesto por todo un entramado político, económico, social y religioso que desembocó en una de las sagas más importantes de la literatura fantástica y de cienciaficción. El escritor estadounidense concibió una trilogía que con el tiempo remataría con otros tres volúmenes más. En resumen, se siguen las peripecias del joven Paul Atreides en un planeta desierto conocido como Arrakis o Dune.

Estamos a más de 10.000 años del tiempo presente y el mundo está estructurado de un modo feudal con dinastías y señoríos que pugnan por un recurso poderosísimo llamado Melange, una droga que sirve como combustible de los viajes espaciales y altera el orden establecido. Hay una chica. Hay un exterminio. Hay una batalla sin cuartel por el poder del universo.

Una teoría sostiene que el director de 'Twin Peaks' no siempre sabe lo que tiene entre manos durante sus rodajes y que de ahí viene el misterio insondable de sus películas. Él, claro, lo negó hace unos años a su manera rebuscada y críptica. "Necesito saber qué significan las cosas y qué es lo que está pasando. A veces se me ocurren ideas y no sé exactamente lo que significan. Pienso sobre ello y trato de resolverlo, así tengo una respuesta para mí". Otra cosa es lo que el espectador saque en claro. "Nunca lo explico. Porque no tiene que ver con las palabras. Lo reduciría, lo haría más pequeño. Cuando terminas algo, la gente quiere que hables de ello. Y creo que es casi como un crimen. Una película o un cuadro tienen su propio tipo de lenguaje y no se pueden descifrar con palabras. Las palabras no están ahí. El idioma de las películas es el cine", añadió.

Dune fue concebido como "un 'Star Wars' para adultos". George Lucas había revolucionado el género de la ciencia-ficción, acercándolo al gran público con una producción espectacular que fue acogido con un entusiasmo desbordante. A 'Dune' le podía haber ocurrido lo mismo. Pudo haber reventado las salas de cine. Pudo haber sido el salto comercial y palomitero de un director muy suyo que hasta entonces solo había dirigido dos largometrajes: 'Cabeza borradora' y 'El hombre elefante'.

Se estrenó en 1984, un año después de 'El Retorno del Jedi'. Iba a durar cerca de cinco horas -dividida en dos partes- y se quedó en una sola versión de 137 minutos debido a las ansias comerciales del productor Dino de Laurentiis, que aspiraba a lanzar un producto digerible. La falta de libertad creativa lastró lo que Lynch había plasmado en su cabeza: se conformaba con adaptar solo la primera mitad del libro.

Cabe recordar que Ridley Scott fue la primera opción, pero que abandonó la empresa por no verse capaz de condensar la epopeya espacial. También hubo otro intento fallido, el de Alejandro Jodorowsky, quien en 1975 había soñado con abordar una superproducción de 14 horas que pretendía contar con la música psicodélica de 'Pink Floyd' y una serie de personajes extravagantes que incluían a Mick Jagger, Salvador Dalí y David Carradine.

adaptación de denis villeneuve

Ahora es el turno de Denis Villeneuve, director de 'Blade Runner 2049' o 'La Llegada', quien parece no haberse liado la manta a la cabeza. Cuenta con la ayuda del guionista Philiph Roth -'Forrest Gump'-, el elenco de actores es fabuloso -actúan entre otros Timothée Chalamet, Zendaya y Javier Bardem- y lo más importante: ha podido desarrollar la monumental novela como ha querido, sin intromisiones ajenas, tomando las riendas del proyecto desde el primer momento.

Según ha reconocido el director canadiense -Trois-Rivie?res, 1967-, había dado con el libro en la adolescencia y ya no hubo marcha atrás: supo entonces que "algún día" convertiría aquel mundo fantástico en película. Villeneuve no ha dudado en definir este trabajo como su "obra de madurez" y "un punto y aparte" en su carrera profesional.

Las primeras reacciones están siendo entusiastas. Ya se habla de película del año. De obra maestra del entretenimiento. Comparada tanto con 'Star Wars' -esta vez sí- como con 'Juego de Tronos' y hasta 'Lawrence de Arabia' de David Lean, Villeneuve viene dispuesto a arrasar en taquilla y terminar de una vez con el aura maldita que rodea el épico desierto. "Cada lector ha imaginado un Dune diferente. No se? si sera? un e?xito si se convertira? con los an?os en otro fracaso de culto como la cinta de Lynch... o muchas de las mi?as".