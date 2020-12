Tres décimos del quinto premio 86.986, vendidos en Pamplona y Tudela

Tres décimos del número 86.986, quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, han sido vendidos en Navarra, en concreto, dos en Pamplona (12.000 euros) y uno en Tudela (6.000 euros).

En Pamplona, Jesús María Madurgo Somovilla, de la administración de loterías de la calle Ciudadela, 7, repartió dos décimos de un quinto por terminal:

"¡Felicidades, Chuma!", se escuchó una voz de mujer que viene desde fuera de la tienda. El pamplonés Madurgo Somovilla se asomó desde el mostrador y saludó a la vecina. Es una clienta conocida a la que le responde con una sonrisa: "¡Gracias! Y lo que todavía queda por repartir..." No bromea, sino que lo cree de verdad. Cuenta que apenas estaba abriendo la tienda, que tiene desde hace 8 años, cuando le han llamado los medios de comunicación para advertirle de la noticia. "Una vez también me empezaron a llamar por el número 21.856, pero en realidad yo había repartido el 21.850", recuerda con algo de rabia. "Desde entonces estaba seguro de que repartiría dinero". Hace dos años, el 98.798 no le falló: vendió un décimo del primer premio que luce con orgullo en el techo del establecimiento. Ahora coloca también el 98.698. Pero, ¿qué se lleva él? "Lidias con la vida del cliente día a día y le das esperanza, hasta que un día se cumple". Ese es su premio.

En Tudela, Emilio Casado y su mujer Ana Lourdes Apastegui han vendido un décimo en la administración número 3 de la Plaza de los Fueros, en el corazón de la capital ribera, la más antigua de la localidad, con más de 50 años de trayectoria.

Esta administración tudelana ya dio un tercero y quinto premio en 2018. En total, repartieron 1,5 millones.