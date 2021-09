Bagnaia le niega la victoria a Márquez en MotorLand

El mejor Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en lo que va de la temporada 2021 se "topó" con el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP 21) en la lucha por el triunfo en el Gran Premio de Aragón de MotoGP que se disputó en el circuito de Motorland, en Alcañiz.



Bagnaia, en realidad, fue sólido líder de la prueba aragonesa, que dominó prácticamente desde que se apagó el semáforo rojo con el ocho veces campeón del mundo pegado a su rebufo durante toda la carrera y esperando su momento para intentar sumar el segundo triunfo de la temporada.



Pero el piloto oficial de Ducati demostró una confianza ciega en sus posibilidades y se defendió con éxito de todos los ataques del piloto de Repsol Honda para lograr su primera victoria en MotoGP, mientras que Márquez demostró que en aquellos circuitos que le son proclives se encuentra cada vez más cerca de su mejor nivel.





¡¡QUÉ BONITO!! ¡QUÉ REGALO NOS HAN HECHO! ??@marcmarquez93 lo intentó hasta el final... pero @PeccoBagnaia ha sido INVENCIBLE. ¡¡Consigue la primera victoria de su vida en MotoGP!! ????#AragonGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/yrQtmw03nc — DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2021

Bagnaia no defraudó en la salida desde la "pole position" y llegó líder a final de recta, en donde Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sí sorprendió por su fulgurante salida, aunque se le levantó mucho la rueda delantera de su moto, pues en ese mismo punto ya estaba tras el rebufo de la moto del transalpino.(Honda RC 213 V), que se fue al suelo en la curva cinco de la primera vuelta, mientras que Joan Mir (Suzuki GSX RR) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) supieron mantener sus posiciones, no así el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que perdió varias plazas en las vueltas iniciales., como también Márquez tras su estela para no perder el contacto con su rival y no cometer los mismos errores que le hicieron caer por exceso de ansiedad en la primera vuelta de Silverstone.Por detrás de ellos el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Joan Mir y Jorge Martín.Más atrás,en su primera participación en el Mundial al manillar de la Aprilia RS-GP, mientras Iker Lecuona (KTM RC 16) era octavo, tras Fabio Quartararo, y Alex Rins (Suzuki GSX RR), undécimo, delante de Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).En cabeza de carrerade carrera que les permitió conseguir algunos metros de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Jack Miller y Aleix Espargaró, y con un Iker Lecuona que en el séptimo giro superó al francés Quartararo.Dos vueltas más tarde, en la novena, la ventaja de Bagnaia y Márquez sobre sus perseguidores era de más de 1,5 segundos y entre estos, Miller, Aleix Espargaró, que poco después se puso tercero al aprovechar un error del australiano, y Joan Mir, más de 3 segundos sobre el grupo encabezado por Iker Lecuona, quien en la decimoséptima vuelta cometió un error en la curva ocho que le hizo caer hasta la décima posición.En la duodécima vuelta fueentre las curvas ocho y nueve y ponerse así tercero.En cabeza, Marc Márquez se mantuvo en todo momento pegado al rebufo de la moto del italiano, esperando su oportunidad para meterle la rueda por primera vez a su oponente, lo que sucedió a cuatro vueltas del final, aunque inicialmente sin éxito para el catalán, que no cejó en su empeño.Tras completar una nueva vuelta y a menos de tres del final, en la curva cinco le superó pero el italiano se la devolvió enseguida y el "rifirrafe" entre ambos continuó hasta la curva quince, en donde lo volvió a intentar el catalán y su rival se la devolvió otra vez.Comenzaba el vigésimo segundo giro yen la curva cinco y en la quince y nueva devolución de Bagnaia sin que ninguno cediese un milímetro al rival.también en la cinco y todavía entre las curvas ocho y nueve, en donde su exceso de fogosidad le obligó a salirse de pista para no ir al suelo y ahí se forjó definitivamente el triunfo de Bagnaia ante un Marc Márquez prácticamente igual al de 2019, que nunca dio su brazo a torcer y peleó hasta el final por una segunda victoria de la temporada que se le resistió., con Aleix Espargaró en la cuarta plaza, mientras que Jorge Martín fue noveno, Iker Lecuona undécimo, delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y Maverick Viñales, decimoctavo.