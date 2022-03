Márquez sufre nuevamente problemas de visión tras su grave caída en Indonesia

El piloto catalán Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufre otro episodio de diplopía como consecuencia de la fuerte caída que tuvo el pasado domingo durante el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, y que le impidió participar en el mismo, según confirmó su equipo.





During the journey back to Spain, Marc Marquez began to experience discomfort with his vision.



Dr. Sánchez Dalmau confirmed a relapse in the diplopia that the rider suffered last November after checks in Barcelona.



