Tras las elecciones Navarra Suma obtiene la alcaldía de Estella-Lizarra en minoría, no hubo acuerdo con EH Bildu y Geroa Bai, tampoco con Navarra Suma. Después sí acordamos la creación de comisiones y su reparto para poder echar a andar, pero no fue pacto de gobierno que ahora hayamos roto. Comenzamos y poco a poco, lo que al principio creímos que con gente nueva no ocurriría sí empezó a ocurrir. Se nos ocultaba información, no se cumplían los acuerdos puntuales, hasta denunciaron un acuerdo de pleno nuestro el mismo día que les tendíamos la mano para aprobar los presupuestos. No sé quien les asesoró, pero creyeron que la estrategia de "divide y vencerás" sería buena y que como nunca podríamos hablar con EH Bildu solo teníamos una opción decir "amén". Con ello actuaron como si tendrían mayoría absoluta, y las cosas se deterioraron muy rápidamente. La deriva municipal, y el intento desde el partido de apagar una cerilla con gasolina con la expulsión fulminante, sin que hubiera acuerdo previo, eliminó reticencias y abrió el camino abocando con ello al acuerdo más coherente. Eso impidió volver a convocar asamblea local y ya no se pudo plantear nada, ni renunciar a comisiones ni ratificar en urna como tal el acuerdo. Habrá quién valore el acuerdo alcanzado, habrá quien le parezca una "traición", y habrá quien ignore la política municipal y se muestre escéptico. Esto no es una carta blanca para nadie, es una hoja de ruta, no es un brindis al sol es un acuerdo que ataja de raíz muchos problemas, es un proyecto claro y progresista para la ciudad. Es un acuerdo que hemos alcanzado entre diferentes para buscar el desarrollo de la ciudad, no pido un acto de fe, vamos a trabajar para demostrar que se puede acordar entre quienes piensan distinto y que se puede por el bien de todos. A partir de ahí juzgarán si valió la pena o no. Los ataques personales de guerra sucia que estamos recibiendo ahí están y ahí vendrán, somos personas y procuramos hacer aquello que creemos mejor, pero tenemos boca, nos equivocamos y sí también a veces podríamos hacer cosas mal, somos personas es nuestra condición humana y corremos ese riesgo. Habrá que reconocer errores, pedir perdón y hacer propósito de enmienda y corregir, estamos abiertos a la autocrítica y con ello abiertos al aprendizaje y mejora. Siempre tratamos y trataremos de obrar en consecuencia, desde el esfuerzo, la vocación de servicio y el cariño. Ahora lo que toca es trabajar por y para todxs. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Donde siempre.El autor es concejal no adscrito en Estella