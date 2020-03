El Gobierno contempla la residencia de Cascante y Fitero para enfermos

cascante – El departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra baraja dos nuevos espacio para alojar a personas enfermas de coronavirus provenientes de otros centros residenciales o de municipios de Tudela y Ribera: la zona sin ocupar de la residencia de ancianos de Cascante y el balneario de Fitero. Así lo confirmaron ayer fuentes del departamento que señalaron que el nuevo "recurso", uno de los dos, irá dirigido a "casos positivos, confirmados, que no revistan gravedad como para acudir al hospital". Técnicos del departamento de Derechos Sociales conocieron ayer in situ las nuevas instalaciones anexas a la residencia de Cascante y las del balneario turístico. "En los próximos días se valorará cuál reúne las mejores condiciones", subrayaron desde el Gobierno, que a su vez negaron que las instalaciones vayan a ser readaptadas para pacientes que lleguen del Hospital de Tudela. Al igual que se ha recurrido al centro de persona con discapacidad Felix Garrido de Sarriguren o al hotel Iruña Park para las necesidades sanitarias de Pamplona y Comarca, en el caso de la Ribera se ha buscado un centro que reúna las características necesarias para que "los nuevos pacientes puedan estar aislados". Personas de residencias o población que sea necesario aislar y no tengan condiciones idóneas en sus hogares. El Gobierno asegura que dotará al nuevo recurso de personal.

La visita de los técnicos trascendió a lo largo del día. De hecho, en la mañana de ayer el familiar de uno de los residentes en Cascante manifestaba a través de una carta su rechazo a la medida. "Justamente se va a llevar a personas enfermas en donde reside las personas mas vulnerables, las cifras hablan por si solas", destacaba Javier Rubio.

"Ni que decir que existen multitud de opciones como numerosos hoteles que ya se han ofrecido o instalaciones numerosas que se cuentan en la zona de la ribera. Parece que nuevamente la opción más fácil es la que se lleva a cabo, sin tener en cuenta que hay riesgo de fallecimientos que se originaran en esa residencia si nadie lo impide. Por mucho que me digan que están separados por puertas, etc, me parece la decisión más aberante y absurda que se podía tomar", remarcó.