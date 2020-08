El PSN critica la actitud del alcalde en los no Sanfermines

pamplona – Durante la rueda de prensa, Esporrín señaló también que, a pesar de la decisión unánime del Ayuntamiento de no organizar actos durante los no Sanfermines, "el alcalde actuó unilateralmente enviando mensajes contradictorios, acudió a misa en lugar preferente, se emitió la imagen en directo de la plaza del Ayuntamiento –el día del no chupinazo–, colocó un pañuelo muy grande en la fachada y un corpóreo en la plaza del Castillo".

Explicó que desde la agrupación presentarán una declaración para "rechazar este comportamiento", e indicó que Maya "está en minoría y tiene que acordar las cuestiones que tienen que ir a pleno. Tenemos disposición de ayudar, pero no estamos dispuestos acordar cuestiones importantes en pleno sin que luego se ejecuten", dijo.

En esta línea, aseguró que, "antes de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo, queremos saber qué ha pasado con la pasarela de Labrit, cuándo se va a hacer el carril bici, qué ha pasado con el campo de softball, con el parking disuasorio de Echavacoiz, con los huertos urbanos también de Echavacoiz, o con el plan de vivienda". Esporrín señaló que, si el alcalde responde a estas cuestiones, "el PSN está dispuesto a trabajar de manera constructiva, de lo contrario, nos lo dificulta tremendamente".

Además, la portavoz apeló a todos los grupos municipales para adoptar por "consenso" el acuerdo para conceder el Pañuelo de Pamplona de este año, que podría ir destinado a personas vinculadas al trabajo contra la pandemia.