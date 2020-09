Solaria proyecta construir seis parques solares en El Perdón para generar hasta 400 megavatios

pamplona – La empresa Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico proyecta la construcción de 6 parques solares fotovoltaicos en la zona del El Perdón con capacidad de generar hasta 400 megavatios (MW) y que afectaría a los términos municipales de Muruzábal, Adiós y Uterga, en terrenos que ocupan la falda sur de El Perdón.

En esta última localidad ya se ha facilitado a los propietarios de los terrenos agrícolas afectados un plano de la propuesta para 2 parques: uno afectaría en exclusiva al término municipal de Uterga, con de más de tres millones de metros cuadrados –abarcaría todo el territorio cultivable desde la localidad hasta la falda de El Perdón– y el otro (el primer proyecto) afectará a los pueblos de Adiós, Muruzábal y Uterga con una superficie cultivable también superior a tres millones de metros cuadrados. En total, la superficie ocupada en terreno de secano exclusivamente alcanza las 6.000 robadas en término de Valdizarbe.





Desde el Ayuntamiento de Adiós, se informó a principios de julio a los vecinos de la existencia de este proyecto. En el comunicado se asegura que hace "unas pocas semanas" se ha firmado un acuerdo entre un propietario particular y una promotora privada para alquilar sus terrenos para construir una planta solar fotovoltaica de generación de energías renovables.

A raíz de este acuerdo, la empresa ha mostrado su interés por ampliar dicho acuerdo en Adiós (desde el depósito viejo hasta el monte) y al parecer ya se ha puesto en contacto con otros propietarios para conocer quién podría estar interesado en la operación.

"Como Ayuntamiento no disponemos de más información por el momento, simplemente que se está analizando el posible emplazamiento de dicha planta solar y su viabilidad legal. Por supuesto que cuando tengamos más datos y los informes correspondientes realizaremos una exposición pública y contaremos cómo será el proyecto, incluidos el desarrollo económico que generara para el municipio, así como los diferentes puestos de trabajo que puede generar para la zona. Entendemos las dudas o preguntas que puedan surgir, pero os pedimos un poco de paciencia y tiempo para que tengamos más datos y os podamos informar con más seguridad" se asegura en el comunicado informativo del Ayuntamiento de Adiós. Los regidores de Adiós, Uterga y Muruzábal no se han manifestado sobre esta iniciativa empresarial al no existir todavía un proyecto como tal que haya podido ser debatido en el seno de sus respectivos ayuntamientos. La empresa Solaria ha mantenido contacto directo con los propietarios de los terrenos, entorno a una treintena, en su mayoría de Uterga y Adiós. Los ayuntamientos de Uterga (entorno a 10 hectáreas) y Adiós disponen también de comunales en el ámbito propuesto por la empresa. Al parecer la empresa habría alcanzado un preacuerdo con algunos propietarios pero no con la totalidad de los titulares de las más de 800 hectáreas afectadas por las dos fases programadas. En otros casos se ha abierto un periodo de negociación. La magnitud del proyecto finalpodría depender de lo acuerdos que ultime Solaria. La oferta es un contrato a 26 años con dos prorrogas de 5 años cada una. El complejo solar no alcanzaría terrenos de monte y su instalación se alzaría metro y medio de suelo.

Aunque el proyecto se encuentra en la fase inicial, el Departamento de Industria del Gobierno de Navarra ha designado a la empresa Solaria (la solicitud venía a nombre de Jesús Fernando Rodríguez-Madridejos) como Interlocutor Único de Nudo (resolución del 31 de julio) para evacuación de generación renovable en el transformador de Muruarte de Reta, de 6 plantas o parques de generación solar fotovoltaica. Fuentes del departamento de Industria señalaron ayer que no existe ningún proyecto en tramitación y que la designación del Interlocutor Único de Nudo es un trámite previo que solicita la empresa y que resulta obligatorio para que el promotor del parque tenga acceso futuro a la red eléctrica. Los datos facilitados a este periódico indican que la compañía Solaria ofrece a los propietarios de los terrenos 1.300 euros anuales (más IVA) de alquiler por hectárea y dispone de una comercial para reunirse con los propietarios que quedan. La empresa planteó un primer proyecto para 550 hectáreas en términos de Uterga (14 propietarios), Muruzábal (3) y Adiós (15) con una superficie total de 550 hectáreas. Posteriormente se presentó una segunda ampliación para 280 hectáreas en la parte norte de Uterga.

estado

18 plantas fotovoltaicas

Otros 18 proyectos. Solaria construye parques para quedarse a explotarlos durante los 25 años que dure la concesión.De las18 plantas fotovoltaicas instaladas dentro del país las mayores se sitúan en Tordesillas, Valladolid (50MW) y Valdelosa en Salamanca (30 y 50). Solaria también comunicó en abril que había obtenido el Informe de Viabilidad de Acceso favorable (IVA) para la instalación de 695 MW fotovoltaicos en el nudo de Barcina-Garoña 400 kV, en Burgos. Es el tercero de grandes proyectos junto con los de 626 MW en Trillo y los 782 MW en Villaviciosa de Odon (Madrid), cuyo IVA se anunció en abril. Con una potencia conjunta (los 3) de más de 2.100 MW representan casi el 65% del objetivo para 2023 al amparo de la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada.

solaria

Compañía en bolsa. Solaria es una multinacional española generadora de energía fotovoltaica 100% renovable, con más de 410MW en el mundo (España, Italia, Uruguay y Grecia) y con el objetivo de alcanzar 3.325MW para finales de 2023, detalla en su web. Cotiza en bolsa desde 2007.

DTL Corporación. Gestiona y opera plantas fotovoltaicas con una capacidad total de generación de más de 410 MW. Con 44,94% del capital, DTL Corporación, SL -cuyo principal accionista (un 44,9%) es la familia Díaz-Tejeiro, es el principal accionista-..