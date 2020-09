Huarte no autorizará almuerzos ni txoznas

huarte – EH Bildu, GIH, Navarra Suma y Geroa Bai han firmado un manifiesto de cara a las no fiestas de la Hermandad donde recuerdan que estamos en "el tiempo de la responsabilidad, del compromiso ciudadano para preservar la salud pública y no tirar por la borda todo este tiempo de sacrificio individual y colectivo que hemos realizado, durante el cual, la inmensa población de Huarte ha sabido estar a la altura". "Es por ello que todas las fuerzas políticas hacemos un llamamiento al compromiso y la responsabilidad para seguir cumpliendo las medidas preventivas", a no "bajar la guardia en ambientes familiares y sociales en los que parece ser se está detectando cierto relajo en medidas preventivas". Entre otras medidas, el Ayuntamiento no va a autorizar durante las fechas señaladas ls concentraciones sociales, los almuerzos y comidas populares, colocación de txoznas, barras de bar exteriores, así como emisión de música en las calles, montaje de carpas y atracciones de feria. Y recuerdan que los bares cerrarán a las doce.