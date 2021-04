Cada día unas 3.695 bolsas de basura se dejan de media en las aceras en Pamplona y comarca

Bolsas de basura tiradas en la calle, fuera de los contenedores. Desde la pandemia, este fenómeno, conocido como bolseo, se ha duplicado en las calles de Pamplona y su Comarca. Tanto que ahora, a diario, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona contabiliza de media 3.695 bolsas abandonadas en las aceras y su retirada genera al ente público un millón de euros de sobrecoste. Ante la proliferación de este tipo de "conductas incívicas", en palabras del presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, el ente comarcal se ha previsto actuar de forma contundente. Según anunció ayer, se están "preparando convenios de colaboración" con los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para coordinar la actuación de sus inspectores y las policías locales "con el objetivo de iniciar procesos sancionadores contra aquellas personas o establecimientos comerciales que incumplan la ordenanza de residuos en lo referente al depósito de bolsas y voluminosos en la calle". Y no es broma.

Las ordenanzas municipales ya recogen que es obligatorio depositar la basura en contenedores y papeleras, y taxativa es también la Ordenanza de la Mancomunidad. Una vez que los Consistorios firmen los convenios con la MCP, la idea es que las policías y los inspectores estén al tanto y disuadan a los posibles infractores o, incluso, si les pillan in fraganti, les sancionarán. La multa, según recordó Campión, puede llegar a los 750 euros.

Este lunes, arranca la primera fase de la campaña que va a impulsar la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para controlar el bolseo en las calles, bajo el título Hacerlo bien nos une. No es baladí, porque de media se calcula que a diario se dejan fuera del contenedor entre 0,1 y 0,2 bolsas por habitante. Pero en el caso de las zonas piloto con el contenedor de tarjeta se ha notado una incidencia mayor. 0,3 bolsas por habitante y día en Nuevo Artica, lo que da una media de 116, y 0,6 bolsas/habitante día en Azpilagaña, con un total de media aproximado de 151. "Estas cifras son superiores a las del resto de zonas de la Comarca", dijo Campión, porque aunque "se trata de un problema generalizado, en el caso de Azpilagaña estas cifras son especialmente preocupantes y en el de Nuevo Artica nos encontramos valores superiores a la media". En este sentido, el presidente de la MCP ha afirmado que "no podemos asumir que nuestra Comarca esté llena de bolsas junto a los contenedores, dándose además la circunstancia de que somos unas de las entidades con mas contenedores en la calle de todo el Estado".

¿Por qué se deja la basura fuera? El presidente del ente recuerda que con la covid, y dadas las medidas que se exigían al principio para depositar la basura, hay personas que se han vuelto más escrupulosas a la hora de abrir los contenedores, por miedo al contacto. Pero, además, está la desidia del ciudadano que ni separa los residuos ni siquiera los mete al contenedor, porque está comprobado que "el que deja la bolsa tirada no recicla en su casa", afirmó Campión, por lo que no es problema de no poder abrir o de que el contenedor está lleno. Arturo Ruiz de Azagra, del área de Comunicación de la MCP, añadió que puede haber otra parte de bolseo debido a que se olvida la tarjeta, "o no pueden abrir".

Ante esta situación, la MCP ha programado algunas acciones dirigidas a sensibilizar sobre la necesidad de que estos ciudadanos y ciudadanas (no mayoritarios, pero con mucha incidencia en los efectos negativos de una mala separación) se responsabilicen de sus residuos y actúen solidariamente con la sostenibilidad y con el resto de personas de su barrio o municipio que lo hacen adecuadamente. Concretamente, se ha previsto realizar una campaña de comunicación, se han reprogramado las cerraduras del contenedor de resto en Azpilagaña para que a partir del lunes puedan abrirse todos los días de la semana y, a partir de septiembre, los nuevos contenedores de fracción orgánica y fracción resto que se instalen con el sistema de apertura con tarjeta incorporarán pedales de apertura.

ÉXITO DEL CONTENEDOR DE TARJETA El anuncio de la campaña contra el bolseo fue dado a conocer ayer en una rueda de prensa en la que se presentaron los datos del proyecto piloto llevado a cabo desde junio de 2018 en Azpilagaña y Nuevo Artica con la instalación de contenedores de tarjeta para materia orgánica (marrón) y resto (gris). En los datos, que proceden del último estudio de caracterización realizado en marzo de 2021, destaca el 52% de media en la recogida separada de materia orgánica en el quinto contenedor. Tal como indicó el presidente de la Mancomunidad, David Campión, lo más positivo de la prueba piloto es que la recogida separada de materia orgánica en el quinto contenedor ha aumentado de forma importante. Si antes de la implantación del sistema de tarjetas la materia orgánica no superaba el 15%, ahora se alcanza un 64% en Azpilagaña y un 43% en Nuevo Artica, lo que supone una media del 52% en ambas áreas. Es decir, "habríamos alcanzado ya el primer objetivo del Plan de Residuos de Navarra, superar como mínimo el 50% de materia orgánica separada, y estaríamos en la línea de alcanzar el objetivo que marca la Ley de Residuos de Navarra, que establece que en el año 2027 debe recogerse el 70% de materia orgánica de forma separada". Además, se ha registrado un incremento en la recogida separada de envases y de papel y cartón, así como una reducción del 50% en el peso de la fracción de resto, lo que significa que estamos llevando al vertedero un 50% menos de residuos sin tratar.

El presidente de la MCP reafirmó el compromiso de la Mancomunidad para extender este sistema a toda la Comarca de Pamplona desde septiembre de este año hasta junio de 2023, momento en el que además se espera tener finalizado el Centro de Tratamiento de Residuos.

750 euros. La MCP controla, a través de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos, el depósito correcto de las basuras por parte de la ciudadanía. Así, en su artículo 21, el texto normativo recoge, entre las obligaciones del usuario, que hay que depositar cada residuo en su contenedor correspondiente "cerrando la tapa una vez utilizado".

Dejar la bolsa de basura fuera del contenedor es una infracción tipificada leve, cuya multa va de 100 a 750 euros, pero abandonar muebles y otro tipo de residuos en la vía pública, taxativamente prohibido como recoge el artículo 30, le puede costar al infractor, si le pillan, hasta 3.000 euros, dependiendo de la gravedad.

bolseo

244

Bolsas en el Ensanche. En barrios como el Ensanche, a diario hay de media unas 244 bolsas tiradas. Aunque su incidencia es de apenas el 0,2, su población es de las mayores de Pamplona. En otras zonas como Lezkairu, por ejemplo, hay 48 bolsas de media; en Mendillorri, 40; y en el otro extremo, hay zonas rurales como Arazuri, donde apenas se encuentran 2 bolsas cada día en la acera.

El PSN pide colaboración al Ayuntamiento. El grupo municipal del PSN llevará el miércoles a la Comisión de Urbanismo una declaración para que el Ayuntamiento se adhiera al convenio con la MCP.

apertura tarjeta

Los contenedores de azpilagaña se abrirán todos los días, desde el lunes

Una de las medidas que va a aplicar la MCP para facilitar el uso de los contenedores de tarjeta es, desde el lunes, permitir que los contenedores de resto de Azpilagaña se abran todos los días, como ocurre en Nuevo Artica.

pEDALES PARA ABRIR el marrón y el gris

También, a partir de septiembre, los nuevos contenedores de tarjeta de orgánica y resto se abrirán con pedal, para facilitar el uso, sobre todo a personas mayores que tienen que usar a la vez la tarjeta, levantar la bolsa y la tapa.

NO USAN LA TARJETA

1.000

Hogares, aproximadamente de Azpilagaña y Nuevo Artica no usan la tarjeta de apertura del contenedor de materia orgánica y resto.

la campaña

Desde el lunes. La campaña frente al bolseo incluye tres fases. La primera desde el lunes con carteles junto a los contenedores; la segunda incluirá mensajes en los diez puntos donde más bolseo se ha registrado de Nuevo Artica y Azpilagaña. En la tercera fase se remitirán cartas a los mil domicilios que no han usado la tarjeta (el 18% de Nuevo Artica y el 20% de Azpilagaña).