La Mancomunidad de la Comarca, junto con los Ayuntamientos, comenzará en las próximas semanas a controlar y sancionar el bolseo

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona comenzará a sancionar en las próximas semanas el abandono de bolsas de basura fuera del contenedor. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, quien ha avanzado que, para ello, el ente comarcal está "preparando convenios de colaboración" con los ayuntamientos de la Comarca para coordinar la actuación de sus inspectores y las policías locales con el objetivo de iniciar procesos sancionadores contra aquellas personas o establecimientos comerciales que incumplan la ordenanza de residuos en lo referente al depósito de bolsas y voluminosos en la calle. Dejar fuera del contenedor la basura contraviene lo recogido en la Ordenanza de la Mancomunidad y puede conllevar una multa de hasta 750 euros.

En estos momentos, y según los datos de que dispone la Mancomunidad, se calcula que, de media, se abandonan en la vía pública de la Comarca de Pamplona a diario en torno a 0,2 bolsas por persona, aunque, por ejemplo, este mes de febrero en Nuevo Artica se ha detectado una media de 0,3 bolsas de resto en la acera por habitante y en Azpilagaña, que junto a Nuevo Artica cuenta con contenedor de resto con tarjeta, de casi 0,6 bolsas por persona.

Estos datos han sido avanzados en rueda de prensa, con motivo de la presentación de los resultados del proyecto piloto de contenedores de tarjeta impulsado en junio de 2018 en Azpilagaña y Nuevo Artica. La iniciativa ha concluido con resultados muy positivos. De esta manera, el depósito separado de materia orgánica en el quinto contenedor ha crecido del 15%, según datos de junio de 2018, al 52%.

Como se sabe, el objetivo principal de la prueba piloto que se inició en junio de 2018 era, aumentar la recogida separada de la materia orgánica derivando al contenedor marrón los depósitos que antes se realizaban de forma errónea, principalmente en el contenedor de resto. Cabe recordar que las dos zonas fueron elegidas con criterios urbanísticos, demográficos y por tener un tamaño representativo para una experiencia piloto. Los contenedores de materia orgánica y los contenedores de resto se han abierto mediante tarjeta electrónica asociada a cada domicilio o local y cada apertura queda registrada.

La experiencia piloto se definió de tal manera que en Azpilagaña los contenedores para la recogida de materia orgánica podían ser abiertos todos los días, mientras que la apertura de los contenedores para la fracción 'resto' ha estado restringida a cuatro días a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo. En el caso de Nuevo Artica la apertura de ambos tipos de contenedor ha podido realizarse todos los días.

Tal como ha señalado el presidente de la Mancomunidad, David Campión, lo más positivo de la prueba piloto es que la recogida separada de materia orgánica en el quinto contenedor ha aumentado de forma importante. Si antes de la implantación del sistema de tarjetas la materia orgánica no superaba el 15%, ahora se alcanza un 64% en Azpilagaña y un 43% en Nuevo Artica, lo que supone una media del 52% en ambas áreas. Es decir, "habríamos alcanzado ya el primer objetivo del Plan de Residuos de Navarra, superar como mínimo el 50% de materia orgánica separada, y estaríamos en la línea de alcanzar el objetivo que marca la Ley de Residuos de Navarra, que establece que en el año 2027 debe recogerse el 70% de materia orgánica de forma separada", ha indicado Campión.

Además, se ha registrado un incremento en la recogida separada de envases y de papel y cartón, así como una reducción del 50% en el peso de la fracción de resto, lo que significa que estamos llevando al vertedero un 50% menos de residuos sin tratar.

Campión ha resaltado que estos datos suponen una noticia muy positiva que pone de manifiesto la resistencia del sistema al paso del tiempo y a situaciones tan excepcionales y graves como la pandemia que ha provocado cierta prevención en el uso de contenedores: "Si bien es cierto que antes de la pandemia la recogida separada de materia orgánica alcanzó el 58%, no es desdeñable que tras un año en esta situación sigamos en el 52%".

En este punto David Campión ha querido "felicitar a todas aquellas personas residentes en los barrios de Azpilagaña y de Nuevo Artica (cerca de 9.000 habitantes) que han asumido el nuevo sistema, lo han incorporado a sus vidas cotidianas y han mostrado una responsiabilidad ejemplar con la gestión de los residuos que generan. Incorporar hábitos de reciclaje y de consumo responsable no es cómodo, requiere un mayor esfuerzo, pero es nuestra obligación con el planeta y con el futuro, además de ser una obligación legal europea, estatal y navarra".

El presidente de la Mancomunidad ha reafirmado el compromiso de la Mancomunidad para extender este sistema a toda la Comarca de Pamplona desde septiembre de este año hasta junio de 2023, momento en el que además se espera tener finalizado el Centro de Tratamiento de Residuos.

CONTRA EL BOLSEO, MÁS CONTROL



No obstante, hay dos aspectos importantes que deben corregirse y que corresponden con el comportamiento inadecuado de algunas personas. Por una parte, las bolsas y voluminosos depositados en la calle: en febrero Nuevo Artica se ha detectado una media de 0,3 bolsas de resto en la acera por habitante y en Azpilagaña casi 0,6 bolsas por persona. Estas cifras son superiores a las del resto de zonas de la Comarca. Aunque se trata de un problema generalizado, en el caso de Azpilagaña estas cifras son especialmente preocupantes y en Nuevo Artica nos encontramos valores superiores a la media. "No podemos asumir que nuestra Comarca esté llena de bolsas junto a los contendores, dándose además la circunstancia de que somos una de las entidades con más contenedores en la calle de todo el estado", ha precisado Campión.

Por otro lado, se ha producido un aumento de materiales impropios o inadecuados depositados en contenedores de envases y, sobre todo, de papel y cartón. Más de la mitad es materia orgánica que no puede ser tratada y que además dificulta enormemente el reciclaje de esas dos fracciones.

Por ello, la MCP ha programado algunas acciones dirigidas a sensibilizar sobre la necesidad de que estos ciudadanos y ciudadanas (no mayoritarios, pero con mucha incidencia en los efectos negativos de una mala separación) se responsabilicen de sus residuos y actuen solidariamente con la sostenibilidad y con el resto de personas de su barrio o municipio que lo hacen adecuadamente. Concretamente, se ha previsto realizar una campaña de comunicación, se han reprogramado las cerraduras del contenedor de resto en Azpilagaña para que a partir del lunes puedan abrirse todos los días de la semana y, a partir de septiembre, los nuevos contenedores de fracción orgánica y fracción resto que se instalen con el sistema de apertura con tarjeta incorporarán pedales para la apertura.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN, DESDE EL LUNES



La campaña informativa se centrará en el depósito de bolsas fuera de los contenedores y en el abandono de voluminosos en la calle. Tal como ha explicado el responsable de comunicación de SCPSA, Arturo Ruiz de Azagra, la campaña contempla tres fases.

En la primera, que se iniciará el lunes, se instalarán postes informativos en todos los puntos de recogida de Nuevo Artica y Azpilagaña. Bajo el lema "Hacerlo bien nos une" los carteles informativos recordarán que dejar la basura en la acera no es una opción, que hay un contenedor para cada tipo de residuo y que es necesario utilizar la tarjeta de apertura de los contenedores. Además, a partir del lunes en Azpilagaña los contenedores para 'resto' podrán abrirse todos los días en lugar de los cuatro días a la semana como ocurría hasta ahora. Una pegatina informativa en cada contenedor informará sobre esta modificación.

La segunda fase, que se iniciará dos semanas después, se centrará en los diez puntos de recogida (cinco en Nuevo Artica y cinco en Azpilagaña) con mayor presencia de bolsas fuera de los contenedores y voluminosos abandonados en la acera. En los postes informativos de estos puntos se habilitará un segundo cartel que reforzará el mensaje de la campaña. Además, la MCP enviará una carta y un folleto informativo a los domicilios más próximos a esos diez puntos en los que se recordarán los resultados positivos de la prueba piloto y se destacará la necesidad de depositar adecuadamente las bolsas en contenedores y de avisar a Traperos de Emaús para que los voluminosos sean recogidos a domicilio llamando al teléfono 948 302 898. Se estima que este envío será de aproximadamente 1.000 cartas.

Además, la Mancomunidad ha previsto recoger los voluminosos que sean abandonados en la vía pública para que sean expuestos en una plaza de cada área junto con una simulación de las bolsas que han sido depositadas fuera de los contenedores. La exposición de Azpilagaña se realizará el 8 de mayo y la de Nuevo Artica el 15 de mayo, en ambos casos entre las 11.00 y las 14.00 h.

En una tercera fase se remitirá una carta informativa a aquellos domicilios que no cuenten con ningún registro de apertura de contenedor en la tarjeta asociada a su dirección entre el 1 de enero y el 30 de abril. Se realizarán aproximadamente 1.000 envíos. Un 18% de domicilios de Nuevo Artica y un 20% de Azpilagaña no han abierto ninguno de los dos contenedores en este período de 2021, si bien es cierto que muchos de ellos pueden pertenecer a viviendas desocupadas. En el caso de las viviendas ocupadas que no han abierto ninguno de los dos contenedores podemos encontrar una de las principales causas del aumento de bolsas en la calle y de impropios en los contenedores de envases y papel y cartón.