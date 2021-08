El Valle de Arce, en marcha

Se respiran nuevos aires en el valle de Arce/Artzibar. Minado por el éxodo rural, el envejecimiento y la gran mella social que provocó el pantano de Itoiz, este municipio de 262 habitantes repartidos en 18 núcleos habitados se definía a sí mismo como un valle "olvidado, desunido, desmotivado y con falta de confianza en las instituciones". Sin embargo, la irrupción del actual equipo consistorial, con nuevas caras y presencia de jóvenes, un mayor entendimiento con el Gobierno de Navarra y la decisión de varias personas de instalarse en el valle de Arce, ha traído consigo ganas e ilusión por luchar por su futuro esperanzador.

Desde el año pasado, el propio Ayuntamiento de Arce ha impulsado un proceso abierto de reflexión titulado ¡Por nuestro Valle!/ Gure ibarraren alde! para elaborar un análisis estratégico del valle. El objetivo es involucrar a la población y agentes implicados en la vida del municipio para poder desarrollar en otra fase más avanzada, una vez identificadas las necesidades del territorio, un Plan Estratégico Municipal participado. "Entramos al Ayuntamiento con el sueño de motivar a la gente en la política del valle y de unir al valle. Aunque ya comenzaron a trabajarlo en la anterior legislatura, empezamos a cuestionarnos qué es lo qué quiere la gente", declara la concejala de Asuntos Sociales Clara Ruiz de Gauna, añadiendo que "hay mucha diversidad de identidades" en el valle.

primera toma Para ello, primeramente, se formó un grupo motor abierto integrado por nueve personas que habitan, trabajan o desarrollan su actividad en el valle, el cual estableció una primera toma de contacto realizando entrevistas y difundiendo el nuevo proyecto entre la gente del valle. "No sabíamos cómo gestionar toda la información de los cuestionarios, entonces nos vimos en la necesidad de contar con un asesoramiento profesional", declara Carmen Cervantes, del grupo motor. Por eso, tras una primera fase de diseño del proceso, finalmente se apoyaron en un equipo técnico formado por Nommad y Aidoua, que se encargan de asesorar, dinamizar y facilitar la investigación y el proceso participativo. Asimismo, también se formó la comisión de seguimiento, formada por una representación política, técnica y ciudadana, para poner en común todas las tareas que se van avanzando. Todo ello con la ayuda de una subvención del Gobierno de Navarra y la colaboración de Gu Pirinioa/Somos Pirineo y Cederna Garalur.

Así, desde junio hasta octubre se han previsto una serie de acciones concretas. Hasta ahora, se han elaborado siete entrevistas sectoriales a agentes clave y diferentes grupos del territorio: jóvenes, mujeres, personas jubiladas, al tejido económico, presidente/as de concejos, cazadore/as y pueblos ocupados. Asimismo, también se han difundido encuestas a la ciudadanía, tanto en formato online disponible en la web del Ayuntamiento, como en formato de papel, que se han buzoneado a todas las casas del Valle. De momento, ya han recogido la opinión de 36 personas y lo más interesante es que los sobres están pre franqueados, de manera que vuelven al Ayuntamiento de manera totalmente anónima. "Lo que está claro es que vamos a llegar a mucha gente, no sólo a los que viven sino también a quienes vienen los fines de semana", asegura el alcalde del valle, Carlos Oroz.

OPINIONES El plazo para remitir los cuestionarios y entrevistas, que cuesta unos 10-15 minutos rellenar, finalizará el 31 de agosto, sin embargo, ya están empezando a sacar las primeras conclusiones. Temas como la falta de vivienda adaptada a las necesidades actuales, el exceso de edificios propiedad del Gobierno o de propietarios que no quieren alquilar, la apuesta por un turismo sostenible, las comunicaciones o la legislación de pueblos abandonados son las preocupaciones que van aflorando en los informes. "La percepción de primeras es que lo planteado genera interés y que la gente está disponible y con ganas de aportar su opinión", apostilla Lorena Monpell, de la MicroCooperativa de iniciativa social Noomad.

Lo cosechado durante este mes se dará a conocer de manera pública a través de unos talleres en septiembre en Villanueva de Arce/Hiriberri Artzibar, Nagore y Lakabe. Con todo, el Ayuntamiento decidirá si continuará o no con el Plan Estratégico para conseguir el tan ansiado sueño de devolver al valle la vida que antes desprendía. "Queremos motivar a la gente a que participe en el proceso porque así tendremos la información de toda la ciudadanía para construir un futuro juntas", anima Clara, especificando que cualquier persona interesada puede contactar con el grupo motor a través del email participacion.valledearce@gmail.com o en el teléfono 623069536.

Concluya o no en un Plan Estratégico, desde el Consistorio y el Grupo Motor ven muy positivo haber dado este paso, porque "ya sólo el camino es útil para avanzar, ya que nuestra maniobra de acción ha sido siempre muy limitada". De hecho, no quieren dejar pasar por alto cómo se ha llegado a esta situación. "Si hoy hay pueblos ocupados es porque el Gobierno de Navarra compró a precio de saldo pueblos para vaciarlos, consiguiendo un valle deshabitado que se fue a Pamplona a trabajar y a vivir porque aquí no te ponían facilidades. Algo tendremos que conseguir", dice Carmen.