'Boom' turístico este agosto en Pamplona con una ocupación hotelera que llega en días al 98%

Pamplona – "Las filas llegan hasta la farmacia de enfrente todos los días". Nacho, de la Oficina de Turismo de la calle San Saturnino, recibe a los viajeros con paciencia. "Por cuestión de aforos y covid estamos tres personas atendiendo a los turistas, pero la fila no para", dice. La imagen, que acompaña estas líneas, da una idea de cómo está Pamplona estos días, a tope. Y así lo corroboran los datos. Hasta este miércoles 18 de agosto, en lo que va de mes han pasado por la Oficina de Turismo 10.335 personas, el triple que en todo el mes de junio, cuando recibieron a 3.168 visitantes, y va camino también de duplicar las atenciones de julio, ya que en todo el mes pasado desfilaron 8.871 turistas por la oficina. El número de personas que aconstumbra a acudir a este servicio suele reflejar bastante fielmente la evolución del turismo, aunque luego están los visitantes que llegan a Iruña y no necesitan ir a la oficina.





Las vacunas han dado un respiro a los turistas para animarse a viajar. En la imagen, de paseo en la calle Mercaderes.

La presencia de los turistas en Pamplona es una evidencia, y así se observa en los datos de plazas hoteleras, que casi están al completo. Según cifras de la Asociación de Hoteles de Pamplona, este mes la ocupación de los alojamientos de la capital se sitúa entre el 80-90%, aunque hay días "en que hemos llegado a superar el 98%", confirma la presidenta de la asociación, Sara Martínez.

Ayer jueves por la mañana era casi imposible abrirse hueco para subir por la cuesta de Santo Domingo, porque bajo la hornacina se agolpaban decenas de turistas, cámaras en ristre. Y así, igual por todo el recorrido del encierro: en la plaza del Ayuntamiento, en la curva de Mercaderes, en la calle Estafeta... La coordinadora de las Oficinas de Turismo del Servicio de Planificación e Innovación Turística, confirmó que "más del 50% de los turistas internacionales son franceses", mientras que "el resto está muy repartido entre diversos países de la UE y EEUU". "A nivel nacional, los que más nos visitan son los catalanes, seguidos de los madrileños. Después, el País Vasco, los propios navarros y Valencia", detalla y añade que "en Tudela también se está notando la mejoría", pero, aunque "se siente la recuperación, no son los datos que teníamos antes de la pandemia".

Como se ve en el gráfico adjunto, la mayoría de los visitantes que vienen a la capital son excursionistas, tanto nacionales como internacionales, seguidos de los turistas no peregrinos y los peregrinos del Camino de Santiago.

desde junio, hacia arriba Desde la Oficina de Turismo de la calle San Saturnino, el guía puntualizó que "llevamos así desde finales de junio, mucha gente de las provincias del Mediterráneo, de Barcelona, de Valencia, Murcia...". Un ir y venir de visitantes que va en aumento mes a mes. La ciudadanía tenía ganas de salir. Nacho confirma que los turistas vienen con muchas ganas y muy concienciados con las medidas sanitarias debidas a la pandemia: "Nos preguntan por el uso de mascarillas, por el toque de queda y el acceso a los bares...". Y se interesan mucho por las actividades "al aire libre, en la naturaleza".





El recorrido del encierro sigue siendo una de las visitas obligadas en la ciudad. UNAI BEROIZ

"Ha habido días en que la ocupación ha estado al 98%. Cualquiera que se haya metido en los buscadores de reservas ha podido ver que no tenía plazas". Sara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Pamplona y directora del Hotel El Toro, no puede ocultar su satisfacción. "¡No esperábamos esto!", confiesa. Los datos han sido mejor de lo que se esperaba. El mes de julio, sin Sanfermines, "solo funcionó al 55% de ocupación", unas cifras muy flojas que, no obstante, mejoraron el 38% de ocupación del año 2020. El sector se enfrentó al verano con mucha incertidumbre y, según Martínez, "cuando se empezó a hablar de la quinta ola, se pararon las ventas y pensábamos que iba a ocurrir lo del año pasado". Pero, de repente, la demanda empezó a subir: "Teníamos unas previsiones del 70%, pero los datos están siendo mejor de lo esperado", lo que está ayudando al sector a remontar, en cierta medida, las negras cifras de facturación del año pasado, y financiar los créditos, porque había muchos "en la ruina", recuerda.

Principalmente está llegando un turismo familiar con "estancias medias de varios días", que está aprovechando su visita a Pamplona para conocer la provincia y acercarse también a las vecinas de la CAV. "Lo cierto es que la proximidad con el País Vasco nos beneficia", observa Martínez, quien mira al otoño cruzando los dedos: "Ojalá sea un síntoma de clara recuperación, porque venimos de una situación ruinosa".

LOS BARES, ENCANTADOS Del boom de los turistas también están encantados los bares del centro de Pamplona. Roberto Recasens, propietario del Bar Río, añade además que, en su caso, el mal tiempo de estas semanas les ha beneficiado: "La gente prefería interior a terraza", explica y añade que el Río está funcionando muy bien: "Solo podemos tener a la gente en mesas, y más no podemos trabajar. Por la mañana, las mesas rotan diez veces y otro tanto por la tarde".

"Lo difícil es mantenerse con el covid sin terraza y sin barra, pero el Río lo estamos consiguiendo", añade Recasens.

Agosto en cifras. El presente mes de agosto está siendo espectacular para el sector turístico, aunque todavía no se ha conseguido llegar a las cifras prepandemia. Según datos facilitados por el Gobierno de Navarra, en los 18 días que llevamos de agosto este año 10.355 visitantes a la oficina de Pamplona, mientras que el año pasado hubo 3.571. Antes de la pandemia, en agosto de 2019, visitaron la Oficina de Turismo de la capital 29.512 viajeros.

