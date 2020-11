Bera aprueba un presupuesto de 3,5 millones de euros para el próximo año

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el lunes por unanimidad los presupuestos del año 2021. El importe total asciende a 3.587.865,54 euros. 151.278,70 euros más que el año pasado. El Ayuntamiento de Bera tiene previsto recibir un préstamo de 90.000 euros que, al igual que este año, no se utilizará si no es necesario. No obstante, el Ayuntamiento seguirá reduciendo su deuda en el año 2021, ya que para la amortización de los préstamos se han destinado 94.000 euros.

Debido a la pandemia de Covid-19, se han visto obligados a realizar modificaciones en diversas partidas para posibilitar la ejecución del presupuesto de 2020. "El año que viene podemos estar en la misma situación, salvo que la emergencia sanitaria mejore de forma sustancial. Predomina la incertidumbre, la salud tendrá prioridad y habrá que destinar el dinero a ello", ha señalado el alcalde Aitor Elexpuru.

Otro aspecto destacable es el análisis y valoración de los puestos de trabajo del secretario, tesorero y aparejador que ha realizado Talentix. Estos presupuestos recogen la actualización de las retribuciones y complementos que se recogen en dicho informe. De esta manera se cerrará un ciclo iniciado en 2018 y se actualizarán los complementos de todos los puestos de trabajo municipales.

En el apartado de ingresos hay que mencionar que el Ayuntamiento no subirá tasas porque la situación económica de la población se ha visto afectada por la pandemia. La aportación del Fondo de Haciendas Locales del Gobierno de Navarra subirá un 1,3%, este año se espera un total de 867.764,32 euros, lo que mejorará la financiación municipal.

El Ayuntamiento necesita las subvenciones para hacer frente a las inversiones y cuenta este año con dos fuentes principales. Por un lado, 167.000 euros recaudados del Gobierno de Navarra para hacer frente a la pandemia de covid-19. Parte de este dinero se destinará a actividades de desarrollo de la escuela infantil, la escuela de música, las instalaciones deportivas, la residencia de ancianos y la economía local. Otra parte, 110.000 euros, en los siguientes apartados: eficiencia energética, movilidad, mejora de infraestructuras y eficiencia de agua.

En el acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu se han previsto 420.000 euros para cubrir el patio del Instituto Toki Ona y 64.000 euros para continuar con el proyecto del centro de interpretación de Portu.

470.000 euros en inversiones Para estas inversiones se han destinado 469.926,33 euros, 66.362,87 euros más que el año pasado. Entre las inversiones que se realizarán, las limpiezas de monte (por un importe total de 107.532,54 euros), el arreglo de la pista de Idoia (70.000 euros), la estación de autobuses de Zalain (30.000 euros), el nuevo servidor para el ayuntamiento (30.000 euros) y las obras en la escuela y la adecuación del complejo deportivo de Matzada, con sendas inversiones de 15.000 euros. En el apartado de transferencias para inversiones, se han destinado 23.000 euros para el convenio con Gure Txokoa para la renovación del campo de fútbol de Matzada. En cuanto a la vivienda, el Ayuntamiento tiene en marcha un importante proyecto en colaboración con Nasuvinsa, la construcción de ocho viviendas de protección oficial en Kaxernagaina, que prevén construidas el próximo año.

Asambleas de barrios. También tiene sobre la mesa las peticiones de las asambleas de barrio celebradas en otoño de 2019 y quieren seguir cubriendo estas necesidades en este nuevo año. "Intentaremos sacar adelante las previsiones", señalan.

El alcalde señala que continuarán con la apuesta por la movilidad, "dando prioridad a peatones, discapacitados y ciclistas".