El Ayuntamiento de Baztan pedirá un informe sobre las cuentas y el inventario del matadero

La gestión del matadero municipal de Baztan, Loizu, está siendo motivo de disputa en el Ayuntamiento entre el equipo de gobierno y la oposición, y las últimas semanas han sido varias las notas publicadas por unos y otros al respecto.

A pesar de las diferentes interpretaciones, en el último Pleno los grupos políticos aprobaron, por unanimidad, una moción presentada conjuntamente por Navarra Suma y Geroa Bai.

La moción, "a la vista de las circunstancias que se han producido en torno a la gestión del Matadero Municipal" pedía la redacción de un informe de facturas recibidas y soportadas por el Ayuntamiento de Baztan en relación al matadero durante los ejercicios 2016, 2017, 2018,2019, 2020 y hasta la fecha. Además, según lo acordado, también se encargará un informe de obligación de existencia de inventario y su actualización con las nuevas inversiones, si las hubiera; la redacción de un inventario actualizado; y la revisión de las incidencias y faltas comunicadas al Ayuntamiento, su calificación en base a los criterios recogidos en el contrato y la apertura de un expediente, en su caso.

La moción presentada por los dos grupos de la oposición fue secundada por los dos grupos que componen el equipo de gobierno, EH Bildu y Baztango Ezkerra. El alcalde, Joseba Otondo, argumentó que "no tenemos nada que esconder, durante todos estos años hemos mostrado todas y cada una de las facturas en las comisiones de hacienda, y seguiremos haciéndolo". Añadió que la petición de la moción no tenía mucho sentido porque hace pocos días la comisión del Parlamento de Navarra acordó que la Cámara de Comptos revisara las cuentas del matadero, pero insistió, "no tenemos nada que ocultar, por lo que apoyaremos la iniciativa".

VIVIENDAS SOCIALES En otro punto del orden del día se aprobó, también por unanimidad, una modificación de la ordenanza reguladora de las viviendas sociales, a instancias de Baztango Elkartasun Sarea. El grupo señala que en la ordenanza redactada en 2014 se implantó el sistema de adjudicar las viviendas sociales disponibles, y que a la hora de decidir sobre las mismas, se otorga "la última palabra" a los pueblos. Baztango Elkartasun Sarea pidió que se cambiara este último punto, y que la decisión la tomara el Ayuntamiento. Considera que "teniendo en cuenta la situación actual, las viviendas sociales tienen que estar a disposición de la gente que lo necesita", y si los pueblos pueden decidir qué uso darle a una vivienda de su localidad, como dictaba hasta ahora la ordenanza, existe el riesgo de que, dándole otro uso, se quede sin poder cubrir un servicio esencial.

Tras la aprobación del cambio, el Ayuntamiento podrá decidir qué hacer con las viviendas sociales disponibles en colaboración con los Servicios Sociales.

DESPLIEGUE DEL 5G El Pleno del Ayuntamiento de Baztan también aprobó otra moción a favor de una moratoria al despliegue del 5G, presentada por un particular, que fue secundada por los 6 miembros de EH Bildu, con 5 votos en contra (Navarra Suma y Geroa Bai), y 2 abstenciones de Baztango Ezkerra.

En el texto presentado se habla del "escaso debate público" que existe sobre el tema y de la "ausencia de estudios independientes en torno a la salud, el medio ambiente y el clima". Por ello, reclaman un "debate pluralista" sobre esta tecnología, "transparente y no vinculada a intereses".

La moción rechaza el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones por atentar contra la autonomía municipal en lo que se refiere al despliegue, control y seguimiento de las redes de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, proclama, de acuerdo con el principio de prudencia, que los ayuntamientos tengan derecho a actuar.

Asimismo, piden que cualquier modificación de la Ley de Telecomunicaciones se haga teniendo en cuenta criterios sanitarios, medioambientales y climáticos, y "no inclinados a los intereses económicos".