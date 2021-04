Erdiz Bizirik y ganaderos llaman a no participar en las charlas de Magna

Magnesitas Navarras anunció hace poco su intención de retomar el proyecto de cantera de Erdiz, y tras una reunión con representantes de la Junta General de Baztan, anunció su intención de realizar una ronda informativa, para presentar su proyecto a los ganaderos que llevan a pastar a sus animales al pastizal de Erdiz. Magna ha organizado cuatro reuniones, una por cada cuartel de Baztan. En ellas, según ha anunciado la empresa, pretende presentar a los ganaderos usuarios del pastizal situado en ese paraje, la propuesta para el fomento de la ganadería extensiva de este pastizal. Magnesitas Navarras ha señalado que su propuesta se basa en "un exhaustivo informe de un experto en pastos, donde se plantean una serie de medidas que incrementarían en hasta un 60 % la capacidad de acogida de carga ganadera del pastizal con actuaciones en el propio Erdiz y en las zonas colindantes, de forma compatible con el proyecto minero".

Ante las reuniones anunciadas por Magna, la plataforma contraria al proyecto de mina, Erdiz Bizirik, junto a ganaderas y ganaderos de Baztan, comparecieron el lunes en rueda de prensa en el frontón Iriarte de Elizondo para "aclarar varios puntos".

Los ganaderos y las ganaderas de Baztan señalan que "sabemos muy bien qué es lo que hay hacer para fomentar la ganadería extensiva en Erdiz: no hacer una mina en las mejores 100 hectáreas del pastizal, no matar las fuentes subterráneas y regatas y no llenar el entorno de polvos, maquinas y pistas".

Ante la decisión tomada por la Junta General de Baztan de realizar una consulta popular sobre el pastizal de Erdiz, preguntan a Magna si respetará la decisión de los y las baztandarras, y si se compromete a no iniciar un proceso de expropiación o PSIS. "Mientras no respondáis a las preguntas formuladas, carecéis de cualquier legitimidad para realizar cualquier tipo de proceso de participación".

Según argumentaron en la rueda de prensa, "en el pastizal de Erdiz existen solo 2 posibilidades: ganadería o minería, economía local o multinacionales, vida o muerte". Erdiz Bizirik y los ganaderos y ganaderas quisieron dejar clara su postura contraria a la mina, e hicieron un llamamiento a los y las baztandarras a no participar en las charlas de Magna, porque "sabemos que Magna utilizará estas charlas para justificar la participación, para decir que los ganaderos y las ganaderas estamos a favor del proyecto y que la consulta popular no es necesaria".