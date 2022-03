La ermita de San Marcial no es propiedad de Palacio de Arozteguía S.L.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la ermita de San Marcial, en Lekaroz, no es propiedad de Palacio de Arozteguía S.L., la promotora que pretende construir en el antiguo palacio un hotel, un campo de golf y 228 viviendas. La Audiencia, tras estudiar el recurso de apelación interpuesto por Palacio de Arozteguía S.L., contra la sentencia de 25 de octubre de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pamplona, que ha resuelto que no puede probarse que la ermita de San Marcial de Lekaroz, también conocida como ermita de Aroztegia, pertenezca a Palacio de Arozteguía S.L., por lo confirma la sentencia anterior, emitida en 2019.

La sentencia no aclara la propiedad de la ermita, pero sí de quién no lo es, por lo que no avala que la segregación y posterior registro realizado por la promotora en 2009 otorgue propiedad.

LITIGIO El pueblo de Lekaroz siempre ha reivindicado la propiedad de la misma, aunque en el Plan Sectorial supramunicipal de Aroztegia otorgase la titularidad a Palacio de Arozteguia S.L., por estar situada en una finca de su propiedad.

En octubre de 2017 la Junta General de Baztan, atendiendo a la demanda del pueblo de Lekaroz, acordó realizar un requerimiento al Gobierno de Navarra en el Plan de Reparcelación del área de Aroztegia, sin embargo, el Gobierno de Navarra rechazó dicho requerimiento.

Ante esta situación, en marzo de 2018, a petición del pueblo de Lekaroz, el Ayuntamiento de Baztan inició un expediente de investigación para esclarecer la propiedad de la ermita, pero Palacio de Arozteguia S.L. llevó el asunto a la vía judicial para defender su supuesta propiedad.

Ante la demanda, el Ayuntamiento de Baztan, en defensa del patrimonio público, tomó la decisión de participar en la vía judicial con los votos a favor de EH Bildu, Baztango Ezkerra y Auzolanean.

La sentencia se hizo pública en octubre de 2019, estimando que la ermita no pertenecía a Palacio de Arozteguía S.L. La promotora apeló la decisión judicial, apelación que acaba de desestimar La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra.

SATISFACCIÓN El Ayuntamiento de Baztan se ha congratulado de la decisión del tribunal, porque según el Alcalde Joseba Otondo, "podremos continuar con el expediente de investigación iniciado en su día, para proclamar y escriturar que la propiedad de la ermita es del pueblo de Lekaroz". "Del mismo modo", añade, "la sentencia también abre la posibilidad de una revisión extraordinaria del plan de reparcelación del área de Aroztegia".

Según Otondo, "esta sentencia demuestra la conducta de la promotora durante todo este tiempo, con la inclusión forzada en el área de reparto de Arozteguía de terrenos de particulares y comunales de Baztan en contra de la voluntad de sus propietarios"