El Parlamento de Navarra visita los emplazamientos de los sondeos en Baztan

La Comisión de Cohesión Territorial del Parlamento de Navarra visitó este miércoles Almandoz y Arizkun, para conocer los lugares donde la empresa Canteras Acha planea varios sondeos con el objetivo de identificar posibles zonas de obtención de ofita

Los parlamentarios estuvieron acompañados por una representación del valle, encabezada por los alcaldes jurado de Almandoz y Arizkun, el alcalde de Baztan, y técnicos del Ayuntamiento, para conocer sobre el terreno los lugares donde la empresa Acha pretende realizar los sondeos.

La visita comenzó en Almandoz. El numeroso grupo se trasladó hasta el paraje de Uzketa, lugar elegido por Canteras Acha en el proyecto Uzketa 2. Desde la colina los parlamentarios divisaban el pueblo de Almandoz, debajo, y la cantera de Arritxuri, a la par, que explota desde hace décadas la misma empresa que quiere realizar los sondeos.

Con el pueblo y la cantera de par en par, el alcalde jurado de Almandoz, Pello Sarratea, explicó a la Comisión de Cohesión Territorial el sentir del pueblo. La preocupación de los vecinos y vecinas del pueblo es notoria. Cuando tuvieron conocimiento de los hipotéticos sondeos, celebraron un batzarre, tras el cual presentaron alegaciones al proyecto, acompañadas de de 102 firmas de vecinos y vecinas de la localidad.

Sarratea trasladó la contrariedad del pueblo, porque no quieren vivir entre dos canteras. Están preocupados porque si se abriera otro frente de explotación el flujo de vehículos pesados aumentaría considerablemente; además, afectaría e tierras de varios ganaderos que viven del sector primario, siete en total, de los que la mayoría son mujeres; explicó que la nueva cantera también afectaría al turismo, al que probablemente ya afecta la cantera actual, pues, Almandoz es el único pueblo del valle en el que no hay ninguna casa rural; asimismo lamentó que de abrirse un nuevo frente, la localidad se convertiría en un pueblo fantasma, "los jóvenes no quieren invertir en viviendas del pueblo, ¿vivirías en un pueblo así?".

Tras la visita de Almandoz, se desplazaron a Arizkun, a Bergara, donde el alcalde jurado de la localidad, Imanol Etxeberria guió a los participantes de la visita hasta el Palacio de Bergara, Bien de Interés Cultural, que se encuentra dentro de la cuadrícula minera enmarcada en el proyecto Arizkun Sur.

Posteriormente el grupo se trasladó al caserío Larraineko Borda, en el barrio de Aintzialde, que se vería afectado por la nueva cantera. Desde allí se divisaban los parajes de Menditxuri, Milo y Olazar, en los que se proyectan los sondeos planeados. En este caso, la cantera se construiría de forma discontinua, sobre pequeñas colinas, en seis cuadrículas mineras.

De la misma manera que hiciera su homólogo almandoztarra, el alcalde jurado de Arizkun narró a los asistentes el camino recorrido por los arizkundarras tras enterarse, a través del Boletín Oficial del Estado, de los sondeos proyectados en su localidad.

Tras recabar información sobre el proyecto y presentarlo en batzarre, realizaron una votación, en la que las 155 personas que participaron en ella se mostraron en contra de los sondeos y la cantera.

Denuncian que la cuadrícula minera para la que se solicitan los sondeos incluye 12 viviendas, la mayoría caseríos de los siglos XV al XVIII. También varias explotaciones ganaderas que garantizan el sostenimiento de varias familias, fuentes, depósitos de agua y bosques que abastecen al barrio.

Tanto arizkundarras como almandoztarras reiteraron su rechazo a los sondeos y a los nuevos frentes de explotación que pretende realizar Canteras Acha, y recordaron que la Junta General del Valle mostró su rechazo, por unanimidad. En este sentido, instaron a los parlamentarios a a tratar el tema en el parlamento y mostrar su rechazo. Varios de ellos se comprometieron a trabajar "lo antes posible" una proposición en ese sentido.