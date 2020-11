El Plan de Movilidad priorizará al peatón en el centro de Lesaka

El alcalde, Ladis Satrustegi, el arquitecto Igor López de Uralde y Ainhoa Retegi; y Mikel Valero (Hiritik At).

lesaka – El Ayuntamiento ha presentado su plan de movilidad en un acto celebrado el jueves en el Salón Txokobiko de la Casa de Cultura Harriondoa. El alcalde Ladis Satrustegi y el concejal Iban Garro presentaron las inversiones del Ayuntamiento de Lesaka en materia de movilidad para el año que viene, además de los resultados del plan de movilidad que se ha realizado a lo largo de este año. Junto a ellos, Ainhoa Retegi y Mikel Valero, de la Cooperativa Hiritik At, e Igor López de Uralde de Lua Arquitectura, dieron a conocer algunas propuestas del plan.

En palabras del alcalde, "apostamos por un pueblo vivo, dando prioridad a los peatones, ya que un pueblo cómodo para niños y mayores es un pueblo cómodo para todos. Creemos en un pueblo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Hemos recogido opiniones, ideas y quejas a través de encuestas, reuniones, entrevistas personales, mediciones en la calle€".

"El ayuntamiento va a hacer una gran apuesta para hacer una Lesaka mas habitable –recalcó Satrustegi–, pero para cumplir con este objetivo será necesario que todo el mundo se implique ello, supondrá cambios en los hábitos".

Prioridad para el peatón Mikel Valero, de la cooperativa At Hiritik, señaló que los resultados de los cuestionarios muestran claramente que una gran mayoría de la población está a favor de dar prioridad a los peatones en el núcleo urbano, ya que en la actualidad no es así. La mayor parte de la población solicita la ampliación de las aceras y la rebajar su altura para facilitar la accesibilidad y considera que el uso de la bicicleta no está bien regulado, lo que "ocasiona problemas de convivencia entre bicicletas, peatones y vehículos de motor".

En cuanto al problema de los aparcamientos, se considera que hay que conseguir "que los visitantes dejen el coche fuera del casco urbano y caminen por el pueblo". Se comenta que no se respetan las prohibiciones de aparcamiento y que hay que regularlo y solucionarlo y "hay que intentar reducir la utilización excesiva del coche mediante la concienciación, reducir la velocidad máxima en el núcleo urbano€".

Ainhoa Retegi dio cuenta de las propuestas recogidas en este proceso participativo. Se solicitó al Ayuntamiento que marcara las prioridades y se ha organizado el plan de movilidad en tres elementos. "Si queremos cambiar el modelo de movilidad, hay que adaptar el pueblo, hay que regular algunas cosas e implicar a la ciudadanía y para conseguirlo hay que poner en marcha campañas de sensibilización", señaló. Para ello han dividido Lesaka en tres capas. "Debemos buscar que la capa exterior sea accesible, cómoda y sin obstáculos ni cortes; en la segunda capa más próxima al centro, el espacio de los vehículos motorizados debe estar igualado al de los peatones, y en el corazón de Lesaka, la plaza, la residencia de jubilados y el entorno de la torre Zabaleta delimitan la mayor prioridad peatonal".

El arquitecto Igor López de Uralde presentó una propuesta concreta para el núcleo urbano: "Lesaka, como pueblo precioso que es, tiene un adecuado equilibrio entre edificios y espacios públicos", subrayó que "la relación entre materiales está bien trabajada y queremos mantener esa proporcionalidad, regulando con el uso del material la relación entre los vehículos y los peatones, utilizando para ello materiales de diferente textura pero a la misma altura, un adoquín más rugoso para los vehículos, para que tengan que reducir la velocidad y una losa mayor y mas lisa para los peatones, para que caminen más cómodamente".

tres capas

De fuera a dentro. Se buscará la accesibilidad en la capa exterior, la igualdad de espacios entre peatones y vehículos motorizados en la intermedia y la mayor prioridad peatonal en el centro (Plaza Zaharra, torre Zabaleta, Alhondiga).

la frase

ladis satrustegi "apostamos por un pueblo vivo, dando prioridad a los peatones"

El alcalde considera que la apuesta por hacer una Lesaka mas habitable necesitará colaboración y cambios en los hábitos.