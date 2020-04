Elizalde asume la alcaldía ante la hospitalización de Enrique Maya

pamplona – La teniente de alcalde y concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Ana Elizalde, asumió ayer las funciones de alcaldía ante la convalecencia médica del alcalde Enrique Maya, quien la semana pasada dio positivo en las pruebas de detección del coronavirus. Maya se encuentra ingresado en el Complejo Hospitalario de Navarra, donde se le realizarán diversas pruebas para comprobar la evolución de la enfermedad. Su estado no es grave. La asunción de funciones por parte de Elizalde se realiza de acuerdo al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, que prevé la sustitución del alcalde en caso de enfermedad. Esta delegación de funciones debe hacerse por otorgamiento, pero en esta ocasión, ante la precipitación de los acontecimientos, Maya no ha podido hacerlo formalmente. No obstante, la misma norma prevé que "cuando el alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el teniente de alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación". De esta forma, Ana Elizalde asume de forma interina las funciones del alcalde, mientras dure la situación que le ha apartado de sus funciones. Por de pronto, Elizalde presidirá a partir de ahora las reuniones diarias del Comité de Coordinación y Prevención, que analiza la situación de la crisis sanitaria en la ciudad y adopta las medidas oportunas para atajarla. Este comité lo conforman las tres tenientes de Alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana, el Gerente municipal, el director de la Asesoría Jurídica, el director del Área de Alcaldía y la directora de Comunicación.