Noáin y Galar suspenden las licencias para instalar placas solares durante un año

Ha crecido el interés por instalar placas solares en la Comarca de Pamplona y es un hecho que cada vez son más firmas las que plantean diferentes proyectos y parques que, antes más alejados, se van acercando a la ciudad. Pero también son muchos los ayuntamientos que plantean sus dudas, y algunos de ellos han decidido, ya, tomar medidas. Es el caso de Noáin y Galar, que los pasados meses de septiembre y noviembre aprobaron en pleno sendos acuerdos para suspender durante un año las licencias en suelo no urbanizable para instalaciones de placas solares fotovoltaicas. Tal y como explican Sebastián Marco y Óscar Amóztegui, alcaldes del valle y de la Cendea, respectivamente, se trata de una decisión que les permitirá, al menos de momento, replantearse el uso que le quieren dar en un futuro al suelo del que disponen.

"Se trata de repensar un poco lo que queremos, ver entre todos qué queremos en la Cendea. Tenemos un año para valorar, elaborar una ordenanza o una modificación del plan para decidir si queremos proteger el cereal, los ríos, si tienen cabida las placas solares y en qué forma y en qué sitios. Valorarlo", explica Amoztegui. Ya en septiembre las empresas Syder SL (con sede en Zaragoza) y Solarig (afincada Soria) solicitaron reuniones con los responsables tanto de Galar como de Cozir y Beriáin, y llevaron a cabo una primera toma de contacto con unos 35 propietarios. Este sería el segundo proyecto de este tipo, un macroparque con placas solares que se sumaría al de Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico -ambos generarían hasta 400 megavatios- en los términos municipales de Muruzábal, Adiós y Uterga, en terrenos que ocupan la falda sur de El Perdón.

"Nuestro suelo no urbano es amplio, admite bastantes cosas, y hay desarrollos de este tipo que visual o medioambientalmente podían tener un impacto negativo en la Cendea, porque las dimensiones que nos habían propuesto eran de 800 hectáreas -400 por parque-, que es la mayoría de nuestro suelo productivo. Aquí el cereal es muy productivo y es de las mejores zonas que hay para ello en Navarra", explica Amóztegui, que señala que "hay agricultores que quieren, otros que no, también ayuntamientos y concejos que tienen dudas e incertidumbres. Nosotros simplemente tenemos que estudiarlo. Aquí han planteado casi la zona del término: tenemos el vertedero, el matadero, Salinas, los polígonos, los PSIS€ Y si le añades las placas, más en un entorno como la falda del Perdón, se junta un poco todo", valora.

También Sebastián Marco asume que tiene sus dudas, y el pleno aprobó esa suspensión para estudiar los posibles usos de ese suelo no urbanizable, la zona, sus características ambientales, etnográficas, de conectividad... Y conforme a ellas establecer cuáles son los ámbitos más adecuados para albergar este tipo de instalaciones y cuál debe ser su normativa particular a través de una modificación del Plan que se lleve a cabo para regularlo. "No ha habido ninguna solicitud pero consultas sí. Hay otros ayuntamientos que se están cubriendo, aunque como las empresas están viendo esas reticencias muchas veces se dirigen directamente a los particulares", explica Marco.

El problema, asume, "es que no sabemos lo que van a hacer. Y no queremos que pidan las licencias, no nos quede más remedio que aprobarlas y ver el valle plagado de plataformas y placas. La energía es limpia, es buena y no da problemas pero hay que mirar otras cuestiones, y si se hiciera algo queremos tener tiempo para ver y controlar lo que se va a hacer, para evitar que tenga unas consecuencias desagradables", indica. En Noáin, dice, no hay mucho terreno comunal y además está disperso. "Igual hay particulares a los que les sale rentable pero para pasear y vivir no es el entorno más agradable".

Centrales cercanas



El creciente interés en el suelo de la Comarca de Pamplona, por otra parte, está directamente relacionado con las posibilidades que ofrece, ya que las principales centrales eléctricas para el volcado de la energía que pudieran producir esas placas está precisamente aquí: en Cordovilla (Galar) y en Muruarte de Reta. "No es que los suelos sean mejores, sino que las vías de evacuación están cerca de la capital, así con el parque de placas tienen garantizada la evacuación a esas centralitas", explica Manolo Romero, alcalde de Aranguren.

En su municipio hubo conversaciones con las empresas interesadas al principio, "únicamente consultas sobre si el Ayuntamiento apoyaría ese tipo de parques, y se les transmitió desde el primer momento que no. Que no sólo no lo íbamos a apoyar, si no que nos íbamos a oponer", afirma Romero. Y su tranquilidad pasa porque los propietarios particulares no han mostrado "ni la más remota inquietud, en las conversaciones que hemos tenido con las personas agrícolas del valle es que no se puede transformar un suelo agrícola de alta productividad en una explotación de placas solares, por muy medioambiental que sea". Y precisamente por eso no han elaborado ninguna normativa específica para impedir la instalación de placas: no la necesitan.

Una energía limpia, explica el alcalde, tiene que venir de suelos que no estén produciendo, "y hay muchísimos". El suelo agrícola ocupa "el 40%" del municipio, si se restan lo que ocupa el monte y las zonas urbanas. "En el valle de Aranguren, donde disponen de bastante suelo comunal y otro tanto para la producción de cereal, "tenemos la ventaja de que los propietarios del suelo, prácticamente el cien por cien, están muy comprometidos con el criterio que siempre hemos mantenido en el Ayuntamiento de proteger el suelo. Todos participan en la gestión del valle a nivel medioambiental, hay mucha relación con los concejos, los pueblos, y eso también es una baza a nuestro favor. Al fin y al cabo las cosas se pervierten porque hay necesitan muchos agentes que se impliquen pero aquí los suelos están muy repartidos entre los propietarios y si cuando alguien quiere implantar un parque solar el propietario se niega, tienen poco que hacer".