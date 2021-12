Este año parecía que sí. Tras dos años agazapado, Olentzero, para alegría de los más txikis, bajaría de las montañas para desfilar por las calles de las principales localidades navarras. Sin embargo, el avance trepidante de la variante Ómicron ha puesto el mundo, de nuevo, patas arriba: el coronavirus –una triste realidad que parecía que habíamos olvidado– sigue ahí y, a pesar del efecto de las vacunas, la Comunidad Foral lleva cuatro jornadas consecutivas batiendo el récord de contagios diarios –ayer se rozaron los 2.000– y el sistema hospitalario se empieza a tensionar.

Ante esta cruda situación, Pamplona, Zizur Mayor, Ansoáin y Aranguren; decidieron suspender las kalejiras del carbonero bonachón, mientras que el resto de localidades de la Comarca –con estrictas medidas de seguridad– optaron por seguir adelante y los más pequeños de la casa vivieron, tras una ardua espera, una tarde-noche mágica. Olentzero desfila a medias.

Por segundo año consecutivo, Olentzero no salió por la puerta del patio de la escuela de Arte y Oficios en Iturralde y Suit. Tampoco recorrió Paulino Caballero, Carlos III o la Plaza del Castillo acompañado de caballos, yeguas ocas o asnos. Ni rastro de la música de txistularis, gaiteros y fanfarres que alegran el ambiente por el Casco Viejo.

Fue la crónica de una suspensión anunciada. El 15 de diciembre, la Asociación de Amigos de Olentzero comunicaba, sin mucha convicción, la vuelta del carbonero a Iruña. Para celebrarlo, saldría con animales más grandes y de película, en concreto, del film Irati.

Sin embargo, ni una semana después, anunciaban justo lo contrario: Olentzero, por seguridad y responsabilidad, se quedaría de nuevo aguardando en las montañas. Pero no sin criticar la actitud de Salud, que aconsejó –no obligó– que se celebrasen preferentemente de manera estática o en lugares donde se pudiera controlar el acceso. "La decisión de suspender Olentzero es muy impopular. Es mucho más cómodo quitarse el muerto y que otro se trague el marrón". "Tenían que haber marcado otras pautas y no solo recomendar. Deberían haber dicho 'el año pasado no se hizo, este tampoco'. Y lo acatamos".

A pesar de ello, desde primera hora sí que se respiró ambiente navideño por las calles del Casco Viejo. La iniciativa vecinal AZ Ekimena organizó una chocolatada y una kalejira. Olentzero desfiló por Caballo Blanco, San José, Navarrería, Mercaderes, Ayuntamiento, calle Mayor, Eslava, Jarauta y Santa Ana.





Desfiles por la comarca



En la Comarca de Pamplona, con la excepción de Zizur Mayor, Aranguren y Ansoáin, que optaron por la suspensión del desfile aunque realizaron otros recibimientos alternativos, Olentzero ha estado presente en el resto de municipios, donde se han adoptado distintas restricciones.

En Barañáin, Mari Domingi y Olentzero fueron recibidos en el Lago y recorrieron varias calles hasta la plaza del Ayuntamiento. El público estuvo con mascarilla, no pudo subir a las carrozas ni meterse en el desfile.

En Beriáin, Olentzero recorrió varias calles de la localidad hasta terminar en la plaza Larre.

En Berriozar, Olentzero y Mari Domingi comenzaron el paseo desde el parque Lantzeluze.

En Burlada, el carbonero comenzó la visita en Erripagaña y acabó en la plaza de las Eras. En Villava, Olentzero y Mari Domingi llegaron a las 18.00 horas a la Trinidad de Arre, para atravesar desde ahí varias calles hasta el Frontón Atarrabia.



Olentzero recorre las calles de Burlada. Fotos: OSKAR MONTERO

Los vecinos de Ansoáin pudieron presenciar el descenso de Olentzero desde el monte y hubo un recibimiento en el frontón del polideportivo con restricciones.

En Huarte, Olentzero y Mari Domingi bajaron del monte por San Esteban y desfilaron en kalejira por las calles del pueblo.

, el carbonero estuvo en Artica (pueblo), tras bajar desde el monte por la carretera y llegar a la pista Marta Mendia.Enel Ayuntamiento e Irulegi Euskara Taldea organizaron la bienvenida de Olentzero y Mari Domingi en el frontón del polideportivo de Mutilva.En, la comitiva salió del cruce de San Miguel con la calle Real. Hubo una parada en plaza de los Fueros con bailables y música y acabó en el polideportivo.