“No me planteé volver porque no era una decisión responsable”

zúrich – Cristina Vergara, arquitecta en EM2N Architekten, lleva casi 7 años viviendo en Zúrich y explicaba que en un primer momento vivieron esta alerta sanitaria "un poco más alterados que en España" por el hecho de hacer frontera con Italia, pero que "la cuarentena está siendo algo más relajada".

"Al principio me puse muy nerviosa porque empezaron a hablar de cierre de fronteras y solo podía pensar en que si algo iba mal, yo estaba aquí aislada. Sin embargo, no me planteé ir a casa y, de hecho, cancelé dos vuelos, porque no era un decisión responsable".

Desde el 19 de marzo teletrabaja en su piso de 25 metros cuadrados y, aunque echa en falta tener una terraza o un balcón, lo cierto es que allí, "aunque te invitan a quedarte en casa", pueden salir a la calle manteniendo la distancia de seguridad.

La rutina no le ha cambiado a Cristina en exceso puesto que sigue con su jornada laboral y el resto de las horas las invierte en pintar acuarelas, cocinar, ordenar, leer y ver películas.

La última vez que estuvo en España fue a mediados de febrero y, en cuanto se normalice la situación, lo tiene claro: "Cogeré un avión e iré a casa".