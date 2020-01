La actividad hotelera en Pamplona se reactiva con un propuesta para la calle Ciudadela

Pamplona - La actividad hotelera en el Casco Viejo de Pamplona ha comenzado a reactivarse y ya hay en marcha lo que se espera que sea un establecimiento hotelero en el centro de la ciudad, concretamente en el chaflán de la calle Ciudadela, 13 con la calle San Gregorio, 58-60, un edificio muy popular en el Casco Viejo ya que en sus bajos estuvo funcionando durante 36 años y hasta julio de 2018 el Bar Anaitasuna, y en los 50 sede de la peña del mismo nombre. Según han confirmado varias fuentes, aunque en un principio la propiedad recibió licencia hace dos años para un proyecto de 12 viviendas, en la actualidad estaría interesada en poner en marcha un negocio turístico, aunque, por el momento, se desconoce la categoría (es decir, si se trata de un hotel o de un albergue o hostel) así como el número de habitaciones, aunque podrían rondar entre 20 y 40. De hecho, en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona hay en este momento un expediente en tramitación referido a este edificio, del que no se han desvelado más detalles. De obtener luz verde, éste sería el primer negocio turístico impulsado en el Casco Viejo de Pamplona, después de una moratoria aplicada hace más de dos años y que acabó en diciembre del año pasado, cuando el Pleno tramitó los últimos acuerdos.

Este periódico ha contactado con varias fuentes inmobiliarias del centro de Pamplona, quienes han ratificado que las obras que se vienen realizando en el edificio van destinadas a un hotel. La noticia del destino final es ya un rumor extendido por esta zona del barrio, lo que corrobora, además, que a pesar de que los trabajos comenzaron en el verano de 2018 no se ha promocionado ninguna venta de viviendas. Tampoco se ha colocado un cartel alusivo a la venta en el andamiaje de la fachada exterior, como sí ha sucedido en otras actuaciones cercanas que se están llevando a cabo en la misma calle. De hecho, al lado, en el edificio Ciudadela 9-11, propiedad de la familia Aldaz García Mina y que construye Does, ya están vendidos prácticamente todos los pisos (Idealista anuncia un dúplex de 136 m2 por 413.000 euros), y también ha tenido buena acogida la promoción de Proginsa Ciudadela Centro, en el número 5, con doce viviendas (a 400.000 euros se vendía un primero de 105 m2 y 25,78 m2 de terraza).

En el edificio chaflán entre las calles Ciudadela y San Gregorio, que fue vaciado en el año 2018, las obras continúan en estos momentos (estuvieron paradas varios meses) con la tabiquería interior y, de momento, no hacen aventurar el destino final. Como ya publicó este periódico, hace ya más de diez años que rondaba un proyecto inmobiliario para este edificio. En 2008, la mercantil Irutrés SL ya preguntaba al área de Urbanismo por la posibilidad de derribo para un proyecto de 7 viviendas. Hace más de un año, el Ayuntamiento dio licencia para el vaciado y reconstrucción del edificio para 12 viviendas, aunque la propiedad de entonces la transmitió a una nueva empresa, la mercantil Camarcelefre SL. Propiedad de un empresario navarro de Sesma con otros negocios hosteleros, la sociedad se constituyó en enero de 2018, y su objeto social es la compra, venta, arrendamiento y explotación de toda clase de negocios de hostelería, entre ellos, hoteles, complejos hoteleros, residenciales y turísticos.

SE REACTIVA EL SECTOR De llevarse a cabo, este proyecto turístico sería el primero en impulsarse después de más de dos años de moratoria decretada por el Ayuntamiento de Pamplona, durante los cuales quedó en suspenso cualquier licencia para un negocio hostelero, tipo hotel, hostel o apartamento turístico, una moratoria que ya entonces frenó, por ejemplo, el proyecto de hostel de Unzu. Como se recordará, fue en el pleno del 14 de noviembre cuando se procedió a la aprobación de las últimas modificaciones de la normativa urbanística, unos acuerdos publicados por el BON del 20 de diciembre. Los cambios permiten instalar un nuevo negocio turístico ocupando el bloque entero siempre que no se supere el 25% de la manzana, y no es ya requisito que haya establecida una distancia mínima respecto a otro establecimiento hotelero. Esto permitiría llevar a cabo esta actuación, a pesar de ubicarse muy cerca del hotel Tres Reyes, como permite el relanzamiento del proyecto de hostel de 277 plazas en el antiguo local de Unzu, una idea que ahora es de esperar que se reactive.

EL FUTURO DEL BAR Respecto al local hostelero de la planta baja, que durante cuatro décadas ocupó el bar Anaitasuna, este periódico ha podido saber que la licencia de bar especial es propiedad de los anteriores propietarios, la familia Seminario, por lo que dado que el Casco Viejo está declarado zona saturada de bares, no podría solicitar otra licencia a no ser que comprara esta. Sí se podría, como recoge la nueva normativa, que el nuevo hotel o albergue disponga de un bar en su planta interior, pero sus accesos no podrán dar directamente a la calle, sino realizarse a través del hotel, sin posibilidad de terraza.

La calle Ciudadela ha visto en los últimos años como se cerraban dos establecimientos hosteleros de amplia trayectoria, como eran el citado Bar Anaitasuna, y el Bar Espejo, situado casi al lado, en el bloque 9-11. Fuentes consultadas informaron de que, en su lugar, también podría instalarse otro tipo de negocio, como un supermercado, por ejemplo, dado el lugar estratégico en el que se encuentra.

la actividad turística

7.220 PLAZAS TURÍSTICAS

En Pamplona y Comarca. Según datos de 2017, antes de la moratoria, había en Pamplona y su comarca un total de 209 alojamientos turísticos (sin contar los pisos) con 7.220 plazas, a los que habría que añadir el camping de Ezkaba (599 plazas) y 58 casas rurales (462 plazas), lo que en conjunto supone el 16% de la oferta total de Navarra. En el Casco Viejo hay 8 hoteles: La Perla (5 estrellas), Maisonnave, Palacio de Guenduláin, Pamplona Catedral y Pompaelo (4 estrellas), Hotel Europa (3), Hotel Eslava (2), y Castillo de Javier (1). - M.S.

de interés

Sin promoción. A diferencia de otras promociones inmobiliarias, en la fachada no se anuncia la venta de viviendas, y, en cambio, sí se hace publicidad de otras promociones en barrios de la ciudad. Esto hace pensar que su destino sea otro.

normativa turística

Se permiten aperturas Negocios por porcentaje en manzana no por distancias

La nueva normativa (los últimos cambios se publicaron en el BON el 20 de diciembre) permite que se implanten negocios de residencia eventural, del tipo hotel o hostel, en edificios completos siempre que no superen un porcentaje del 25% de la manzana. Ya no hay un límite por distancias. Como se sabe, esto hacía factible también el proyecto para hostel Unzu, paralizado por la moratoria hace dos años, que incluía un albergue de 277 plazas con entrada por la plaza de los Burgos, y 10 viviendas, en la fachada que da a la calle Mercaderes.

el mítico anaita

36 Años de andadura. El edificio es famoso ya que en su última andadura, durante 36 años, estuvo abierto el Bar Anaitasuna de la mano de la familia Seminario, que en julio de 2018 se vieron obligados a salir del local, aunque arrendaron meses después el Bar Ona, donde siguen su actividad. El local ocupó en su parte trasera la peña Anaitasuna como sede entre los años 1950 y 1955.