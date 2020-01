EH Bildu, PSN y Geroa Bai defienden la consulta popular para el Chupinazo

pamplona - Las formaciones progresistas defendieron ayer que la elección de la persona o entidad que lance el Chupinazo se realice con la participación ciudadana y una consulta popular, frente a la propuesta de Navarra Suma de cambiar el sistema en el seno de la Junta de Portavoces, donde están representados los 4 grupos municipales.

El asunto fue debatido ayer en el primer Pleno del año tras una iniciativa conjunta presentada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai, después de que el alcalde Enrique Maya criticara recientemente el sistema que puso en marcha el cuatripartito para la elección.

El primero en intervenir fue Joseba Asiron, que tras recordar que se trata de una competencia de Alcaldía, se preguntó dónde estaba el problema para querer eliminar la participación ciudadana. "Está claro que quieren volver al dedazo. No era un problema de funcionamiento en el sistema, que evidentemente se puede mejorar. Simplemente es que no les gusta que la gente decida", comentó Asiron. En este sentido dijo que las cuatro designaciones durante su mandato -el Tuli, la DYA, Motxila 21 y La Pamplonesa- no tuvieron ningún componente político y animó al equipo de Gobierno a buscar el consenso, pero "manteniendo la participación".

Asiron destacó que las fuerzas de la oposición tienen mayoría y situó esta polémica como un intento del alcalde Maya de "usar la tinta de calamar para ocultar su fracaso en los Presupuestos".

Por parte de Navarra Suma intervino Ana Elizalde, que situó las palabras del alcalde en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como sucedió con la propuesta de instalar una pista de esquí en la vieja estación de autobuses.

En cualquier caso, rechazó que la solución parta de los grupos de progreso. "Lo que no pueden pretender es querer gobernar desde la oposición, cuando además las competencias son del alcalde", señaló Elizalde.

La concejala de Navarra Suma cuestionó algunas cuestiones del sistema de elección del Chupinazo, como que los candidatos sean elegidos en el seno de la Mesa de los Sanfermines -donde están representados 70 colectivos- o que una candidatura no se pueda presentar en dos años sucesivos, en alusión a Osasuna, que este año cumple 100 años y que diversas voces sitúan al club rojillo como la candidatura mejor situada para 2020.

Maite Esporrín (PSN) defendió el sistema actual porque "es importante para la ciudad" y acusó a Navarra Suma de "no haber evolucionado". Dijo que las candidaturas elegidas en los pasados 4 años han demostrado "que el sistema es aceptable y los resultados buenos" y rechazó que se pueda cambiar por una decisión adoptada en el seno de la Junta de Portavoces, al margen de lo que decida la ciudadanía de Pamplona.

La portavoz socialista consideró necesario que se convoque de inmediato la Mesa de los Sanfermines y afeó la actitud del alcalde, a quien volvió a decir "que es un gran actor, de Oscar".

Por parte de Geroa Bai, Javier Leoz defendió el sistema actual y puso en duda el papel de Ana Elizalde como interlocutor con los grupos de la oposición. Se mostró abierto a cambiar cuestiones puntuales del sistema actual, como por ejemplo para que la candidatura de Osasuna pueda ser presentada este año, pero se mostró inflexible con la participación. "Aquí no podemos retroceder y hay que mantener la votación popular para la elección del Chupinazo", subrayó.

La propuesta de las formaciones progresistas recibió 14 votos a favor y 13 abstenciones. No fue aprobada la enmienda de sustitución presentada por Navarra Suma.

los apuntes

Relevo en la bancada de Navarra Suma. Tras la renuncia por motivos personales del concejal especial de Juventud Arturo Lecumberri, ayer tomó posesión su sustituto, Fernando Villanueva, que ya estuvo en la corporación pamplonesa en la pasada legislatura. Nacido en Barcelona hace 63 años, es especialista en Estomatología y estará al frente de la concejalía especial de Sostenibilidad y Sanidad.

Designación en la Mancomunidad. El Pleno aprobó ayer en nombramiento del citado concejal Fernando Villanueva como representante municipal en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Condolencias a María Caballero. La concejala de Navarra Suma María Caballero recibió las condolencias de sus compañeros de corporación tras el reciente fallecimiento de su madre. La concejala agradeció las muestras de cariño.

Duración. El primer pleno del año comenzó pasadas las cuatro y media de la tarde y concluyó poco antes de las 20.30 horas.