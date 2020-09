La rotonda del IES Irubide y el vial de Txantrea Sur comenzarán en 2 semanas

pamplona – Las obras de la rotonda y el vial del proyecto Txantrea Sur comenzarán en dos semanas. En el proyecto inicial, aprobado en 2007, la glorieta estaba prevista junto a la Parroquia de Santiago con una carretera de doble dirección y cuatro carriles, pero tras las protestas vecinales se consiguió que la rotonda pasase a la ubicación actual, junto al I.E.S. Padre Moret Irubide.

Asimismo, el vial contiguo se modificó y finalmente, pasará a ser una calle de 30 de doble dirección. Esta irá paralela al Instituto, donde ya han comenzado con el derribo del muro y, en un plazo de unas dos semanas se procederá a despejar aún más la zona verde para que cuente con una medida de unos ocho metros. Esta zona verde será la que separe el vial de un carril bici que sustituirá al actual paseo.

Según confirman fuentes de la empresa Excavaciones Fermín Osés y Mariezcurrena, el 70% de la rotonda estará en el actual patio del centro educativo Irubide y conectará la calle Cuesta de Labrit con la calle Magdalena. De igual manera, desde la empresa han asegurado que las obras no afectarán a la actividad del colegio. "Nosotros llegamos hasta las pistas de fútbol y baloncesto que tiene el centro, eso no lo tocamos", explicaron. En estos momentos la zona está vallada hasta las pistas, por lo que las clases no se verán afectadas. El único espacio que sí ha sido utilizado para la obra es una zona arbolada triangular que fue talada y que finalmente será utilizada para llevar a cabo la nueva rotonda.

El vial comunicará hasta Burlada y pasará por el siguiente proyecto del barrio, las 500 viviendas de las campas cercanas a la avenida Corella. En esta zona también han comenzado los trabajos para la nueva urbanización del sector residencial, donde de momento han empezado a quitar la carretera vegetal.

Por otro lado, las obras del parque Irubide (Txantrea Sur) continúan tras la masiva tala de árboles del pasado 27 de agosto. Antes de ayer comenzaron el derribo del muro perteneciente a las Hermanas Josefinas para la ampliación de la nueva zona verde. Según fuentes de la Empresa Construcciones Lacunza, únicamente se tirará una parte de este para poder acceder por un paso peatonal a una serie de jardines de plantas medicinales y de pequeños frutos comestibles que estarán situados donde actualmente se encuentran las huertas del convento. Asimismo, el proyecto contará con un pequeño canal y una balsa que se llenará mediante un drenaje sostenible. La zona de las Hermanas Josefinas se limitará con un nuevo muro de acero corten.

septiembre de 2021 Los trabajos para la nueva rotonda, el vial que conectará Txantrea con Burlada y la urbanización de más de 500 viviendas tienen un plazo de finalización de un año, en septiembre de 2021 tendrá que estar todo terminado, pero desde la empresa Excavaciones Fermín Osés y Mariezcurrena calculan que "la glorieta estará terminada en tres o cuatro meses".

Las excavadoras derriban el muro de Hermanas Josefinas.

