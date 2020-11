Pamplona instala en polideportivos, campos y piscinas 68 purificadores de aire

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en once instalaciones deportivas municipales un total de 68 purificadores de aire germicida para garantizar que en zonas como los vestuarios, donde normalmente no existe ventilación natural y se suelen relajar las medidas de protección personal, el covid-19 no se transmita a través del aire.



El sistema seleccionado, desarrollado por la empresa navarra Jata, limpia el aire filtrado de virus, gérmenes y bacterias en un 96 %, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.

Para la elección de las instalaciones donde estos aparatos van a ser colocados se ha tenido en cuenta su volumen de uso habitual y las características de cada dotación.

Así, cada uno de los ocho polideportivos municipales con los que cuenta Pamplona (Arrosadia, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, Jose María Iribarren, Rochapea, San Jorge y el polideportivo trinquete de Mendillorri) contará con seis equipos de desinfección dentro de sus zonas de vestuarios.

Los campos de fútbol municipales de San Jorge, Lezkairu y Rochapea contarán cada uno con cuatro purificadores de aire, que se colocarán también en las zonas interiores donde coinciden los miembros de los equipos que los utilizan habitualmente.

Por su parte, el Complejo Deportivo de Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge contarán cada una con cuatro equipos, que serán también ubicados en las zonas de vestuario.

La compañía navarra Jata, ubicada en Tudela, ha invertido más de 300.000 euros en el desarrollo de este proyecto y ya ha puesto inicialmente en el mercado 5.000 unidades.