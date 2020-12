Elena Eslava: geometrías que crean historias

Elena destaca su página web () en la que se incluyen de manera dinámica sus trabajos a modo de portfolio. "Mucha gente me contrata al ver mi web y", afirma. Además se mueve con soltura en Instagram (), plataforma en la que cuenta con más de 1.200 seguidores. No son cifras para alimentar el ego y tienen su importancia: recientemente, al pedir un presupuesto, le exigieron como requisito un alto número de seguidores. "No digo que no sea importante, pero tampoco esencial. Hay muchos ilustradores que hacen cosas muy guays y tienen pocos seguidores, y gente sin talento con muchos", argumenta. "Yo he podido evolucionar, pero no creo que ni antes fuese tan mala ni ahora tan buena".

Eslava pertenece a dos asociaciones de ilustradores, grupos de profesionales "para visibilizar nuestro trabajo, que no nos ninguneen ni nos machaquen", dice. "Empecé en 2017 y hasta 2019 el trabajo ha dado pequeños frutos; en 2020 más pese a la pandemia, y ojalá en 2021 llegue más éxito", confía con la mirada puesta en el futuro y en las formas geométricas básicas que han dado forma a su propio estilo.