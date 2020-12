Aprobada la OPE para 2020 en las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona con 10 plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado en su sesión de este lunes la aprobación definitiva de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2020 en el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. En total son 7 plazas de educador, 1 psicólogo, 1 nutricionista y 1 tallerista.

Dentro del apartado de estabilización de plazas, se han incluido una de psicólogo de carácter funcionarial (nivel A), otra de nutricionista de carácter laboral a tiempo parcial (nivel B), 1 de tallerista de carácter funcionarial (nivel C) y 4 de educadores de carácter funcionarial (nivel C), procedentes de la OPE 2016 no ejecutada.

Dada la caducidad de las plazas incluidas en la OPE de 2016 por haber superado los 4 años de vigencia sin que se haya ejecutado, se ha procedido a incorporar las 4 plazas de educador que entonces formaron parte de misma y de este modo recuperar la vigencia de las mismas para su próxima ejecución. A ellas se unen 3 plazas de educadores de carácter funcionarial (nivel C) como consecuencia de aplicar la tasa de reposición del 100% de las jubilaciones habidas.

Pamplona cuenta con 11 escuelas infantiles municipales que ofrecen este curso 2020-21 un total de 964 plazas para menores de 0 a 3 años. Son Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Donibane, Goiz Eder, Printzearen Harresi, Mendillorri, Izartegi, Haurtzaro, Mendebaldea y José María Huarte.