Los botellones de este fin de semana en Yamaguchi no se disolvieron "por no provocar un problema de orden público"

Los botellones celebrados este fin de semana en el parque Yamaguchi de Pamplona no fueron disueltos por la Policía Municipal de Pamplona al haber "muchísimos jóvenes, nos pareció que era mejor dejarlos y levantarlos a las once de la noche, que no provocar un problema de orden público porque eran muchos los que estaban allí", ha justificado el concejal de Seguridad Ciudadana Javier Labairu a una pregunta del concejal del PSN Juan Luis García durante la comisión de Presidencia de esta mañana.

García ha presentado varias fotos en la comisión en las que se puede comprobar a grupos de jóvenes en los jardines de Yamaguchi, algunos muy numerosos, y ha instalado al área de que se actúe en consecuencia, ya que están prohibidos por la pandemia", ha recordado. Ante ello, Labairu ha reconocido que "sabemos que es una problemática que estamos sufriendo sobre todo este (pasado) fin de semana". Ha añadido que el área está "intentando buscar alguna solución", que será "compartida" en la comisión municipal covid que se celebra este viernes.