Piedras pintadas, la nueva iniciativa de ocio familiar al aire libre

"Hace un mes, escondimos las primeras piedras en los columpios de Ripagaina. La gente empezó a responder y cada día se van sumando más personas. Ya hay piedras escondidas en los parques de Gorraiz, Sarriguren, en la Ciudadela o en el jardín de la Galaxia", explica Ana Apestegia, que junto con su marido Txus, ha introducido en Pamplona el juego de las piedras pintadas. "Queríamos organizar una actividad para niños y niñas al aire libre y que estuviera enmarcada en los parques de la ciudad", señala Ana.

Se trata de una propuesta creativa que consiste en decorar piedras y esconderlas en parques y jardines para que las busquen otras personas. "Nos pareció una actividad muy completa para hacer con nuestras hijas. Además, nos sirve para cambiar de zonas de juego y no estar siempre en los mismos parques", comenta. Eso sí, Txus añade que no es exclusivo para niños: "En otros países, como en Reino Unido, hay un grupo en Facebook con más de 100.000 seguidores en el que participan adultos. En principio, en Pamplona está destinado a los más pequeños, pero no cerramos ninguna puerta".

El primer paso es "la aventurilla, la excursión al río para coger las piedras que más nos gustan, pintarlas en casa con nuestros hijos y elegir dónde esconderlas", explica. La segunda parte del juego, "la búsqueda del tesoro", consiste en encontrar piedras que otras familias han ocultado previamente. Para ello, se disponen de pistas –la localización, un comentario, una foto genérica del parque y un detalle de la piedra– que se suben a Instagram y a Facebook con el hashtag #piedraspamplona y #herriakiruñea. "El hilo que une todo son los hashtags. Sirven para que todos tengamos la misma información y hagamos seguimiento de nuestras piedras", indican.

En caso de que una persona al encontrar una piedra quiera esconderla en otra ubicación, debe utilizar el hashtag #rebotada con una foto de la nueva ubicación. Además, para quien no tenga estas dos redes sociales, recientemente han creado el grupo de Telegram Piedras Pamplona que funciona de forma similar: "Deben publicar un mensaje con la ubicación de la piedra y unas fotos", inciden.

Además de la parte artística y familiar de la iniciativa, destacan la colaborativa ya que permite forjar nuevas relaciones. "Nos gustó mucho la colaboración entre personas que no se conocen. Que uno esconda la piedra y otro la busque y la lleve otro sitio. Te hace ilusión ver que tu propia piedra está viajando a otro parque". En esa misma dirección, crear nuevas amistades, organizarán, aún sin fecha, un reto colectivo.





Trayectoria previa



Ana y Txus son los fundadores de la plataforma Plan Con Peques, que agrupa todas las actividades culturales de 0 a 12 años de Pamplona y su Comarca. Cursos, talleres, teatros, bailes, cuenta cuentos, danza, manualidades "Desde un Civivox hasta una academia de dibujo que va a hacer una actividad puntual", expone.

El motivo que les llevó a crear la plataforma fue ser padres. Cuando tuvieron a su primera hija "nos apetecía moverle mucho por todo el ámbito cultural y nos volvíamos locos para encontrar cosas. Buscábamos en el periódico, en las webs de los ayuntamientos. Había que mirar en muchos sitios distintos para encontrar qué hacer. Entonces, pensamos que sería interesante una página web donde estuvieran todas las actividades para niños unificadas", finalizan.