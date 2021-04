Un bar de la Comarca de Pamplona vende su terraza a mitad de precio y "con poco uso"

De 24 metros cuadrados, cristal y acondicionada para la normativa en plena pandemia. Un bar de la Comarca de Pamplona, el Txoko de Beriáin, vende su terraza a la mitad de precio y casi sin usar. No es broma. Cuando muchos establecimientos hosteleros por estos pagos se están volviendo locos para poder encontrar jaimas y cualquier otro tipo de estructura de cristal que alquilar o comprar, un objetivo casi inalcanzable dada la gran demanda que hay en estos momentos, Alfredo Rodríguez y sus socios del Txoko venden la suya, algo curioso en pleno cierre de los interiores de la hostelería.

"La compramos hace año y medio y, claro, prácticamente no le hemos dado uso". Porque desde que llegó la pandemia, el Txoko de Beriáin suspendió su actividad al aire libre para centrar sus esfuerzos en la venta de pedidos on line, y eso les ha mantenido a flote y ha evitado que nadie (son 5 socios y otra persona de apoyo) fuera al ERTE: "Una terraza nos exigía personal para ello, cumplir unos horarios y no podíamos llevar a la vez todo el negocio; por eso nos centramos en los pedidos", precisa.

La terraza mide 6x4 metros, y, en este momento, con las restricciones del 50%, caben 3 mesas, lo "suficiente para un local pequeño", dice. Una inversión a futuro porque, según añade este hostelero, "las terrazas han venido para quedarse", asegura.

Se puso a la venta el viernes y ya ha tenido varios interesados. "Ahora hay una demanda brutal, porque las terrazas y jaimas están súper cotizadas, y las empresas fabricantes están dando unos plazos de entrega de varios meses". Según indica, la suya se vende con los bancos, y una terraza como ésta, cuyo precio oscila entre 15.000 y 30.000 euros, "la dejamos por la mitad" (625 100 444). Su idea es reinvertir con ello en una estructura mayor, de unos 60 m2, con la esperanza de poder abrirla en junio. "Queremos seguir creciendo", dice.