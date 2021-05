Aierdi dice que el acuerdo con Testa para 400 viviendas de alquiler "ha sido respetado"

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que el acuerdo alcanzado el pasado año entre el Ejecutivo foral y Testa Residencial "ha sido respetado para todos los contratos renovados hasta la fecha". Además, ha señalado que la empresa ha transmitido su "voluntad" de "mantenerlo para quienes lo renueven a partir de ahora" y que "podrán estudiarse situaciones especialmente problemáticas".

"Tenemos herramientas y voluntad política para que la situación de las personas que están residiendo en estas promociones, a pesar del cambio de calificación, sea razonablemente aceptable para todas las partes", ha manifestado Aierdi.

En una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, el consejero ha detallado que el pasado viernes 14 de mayo tanto el director general de Vivienda como el director del Servicio de Vivienda mantuvieron una reunión telemática con Testa en la que constataron "la voluntad de la empresa de mantenerse en el acuerdo pactado el año pasado con el Gobierno foral".

Además, la empresa "está dispuesta a analizar aquellas situaciones incorporando al mismo a las personas residentes en las viviendas en aquel momento, incluso aunque no tuvieran subvención por aquel entonces". Igualmente, según ha expuesto Aierdi, Testa reiteró "la disponibilidad a estudiar casos concretos en los que las situaciones específicas fueran de especial vulnerabilidad".

En su intervención, el consejero ha recordado que con el último Real Decreto Ley aprobado se amplía el plazo hasta el próximo 9 de agosto para los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Según ha expuesto, pese a este plazo, ahora mismo Testa "está ofreciendo ampliaciones de contrato por un año, en las condiciones vigentes, para todos los contratos que finalizan entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de este año".

En este sentido, el consejero ha explicado que debido a la prórroga de contratos de los arrendamientos por la pandemia "apenas se han producido novedades en la situación" en la que se encuentran las cerca de 400 viviendas y sus familias inquilinas a partir de su descalificación como vivienda protegida y gestión por parte de empresa Testa Residencial.

No obstante, aunque el resto de los contratos se han prorrogado de manera automática, sí ha habido 30 renovaciones voluntarias de contratos, "acogiéndose a las condiciones de actualización que el Gobierno pactó con la empresa".

Ha defendido así el consejero Aierdi que el Gobierno foral "ha intervenido y lo seguirá haciendo para que estas familias pudieran seguir viviendo en sus viviendas con rentas asequibles".

"El Gobierno ha impulsado cambios normativos para mantener las ayudas al alquiler en estas promociones como si se mantuvieran en régimen protegido; ha negociado con la empresa promotora rentas máximas en los precios de entre 565 y 650 euros mensuales, sin perjuicio de que las familias pudieran seguir percibiendo subvenciones para cubrir entre el 25% y el 75% de esta renta; ha mediado en algunas renovaciones de contratos y revisado, de la mano de representantes de las distintas plataformas, determinados casos concretos; y ha activado ayudas extraordinarias, a través del programa David, para aquellos casos en los que la renta seguía siendo todavía excesiva en función de los ingresos de cada familia", ha relatado.

Ha destacado que "estos compromisos se han cumplido en todas las renovaciones de contrato que ha habido hasta ahora, en todos los casos por un período de otros siete años de arrendamiento". Y ha garantizado que, de cara a futuro, "trabajaremos para que estas condiciones se sigan cumpliendo en el resto de las renovaciones que se irán abordando tras el verano, una vez finalice la prórroga de contratos que ha establecido el Real Decreto Ley para el estado de alarma".

En cualquier caso, el consejero de Vivienda ha querido subrayar que "todas estas medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para responder a la situación de las promociones de viviendas que pierden su protección oficial, tomadas como solución inmediata que evita que estas familias se vean fuera de sus viviendas, son coyunturales para amortiguar los efectos sociales de un modelo heredado".

Un modelo que, según ha dicho, "renunciaba absolutamente a la promoción pública y dejaba toda la iniciativa y el beneficio en manos privadas". En esta línea, ha remarcado que "lo importante son las soluciones estructurales" y "cambiar el modelo de vivienda protegida", en lo que, según ha expuesto, el Gobierno foral "también está".

Cabe recordar que la PAH había denunciado el no cumplimento del acuerdo.

DEBATE DE LOS GRUPOS.



En el turno de los grupos parlamentarios, Laura Aznal, de EH Bildu, ha afirmado que los datos que ha recibido la coalición por parte de afectados "no coinciden" con los ofrecidos por el consejero y ha remarcado que "ellos dicen que la empresa no está cumpliendo". Por ello, ha preguntado a Aierdi "qué mecanismos de control está ejerciendo para garantizar que los acuerdos por parte de esta empresa se están cumpliendo". La representante de EH Bildu ha achacado la situación que se está viviendo en este caso a "la política de vivienda que ha ejercido la derecha" y ha lamentado que en lo que está ocurriendo "el único que no sale perdiendo es el fondo buitre".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado que en el caso de las viviendas de Testa la intervención de las instituciones, también de los grupos políticos, "pueden acompañar y paliar la situación" de los inquilinos y ha considerado que esto por el momento "puede estar relativamente controlado". Según ha expuesto, "lo que está totalmente descontrolado es la situación de la demanda de vivienda" y ha afirmado que mientras que UPN "solucionó el problema de la vivienda a determinadas personas durante 20 años, este Gobierno no está solucionando el problema de la vivienda, es más, está contribuyendo a engrandecerlo".

En representación del PSN, Arantza Biurrun ha remarcado que la situación que se está viviendo en estas promociones de Testa es "una herencia de políticas pasadas, quedando esas personas a merced de lo que quiera hacer el fondo que haya comprado esas viviendas". Ha puesto en valor la medida "paliativa" adoptada por el Gobierno foral para "amortiguar los efectos demoledores que la pérdida de calificación tenía sobre estas personas" y ha considerado que la crisis sanitaria "ha evidenciado que las líneas de trabajo planteadas por su departamento están siendo las correctas".

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha valorado las medidas adoptadas por parte del Gobierno foral ante esta situación "heredada" y "complicada" que "se ha resuelto medianamente", ya que "las verdaderas soluciones son estructurales", pero "a corto plazo hay que resolver la situación de las personas que están en situaciones precarias". "Estamos hablando de Testa pero hay más empresas ahí que seguro que están teniendo las mismas situaciones y los mismos problemas. También habría que saber cuántas hay y si se están reproduciendo este tipo de situaciones problemáticas", ha planteado.

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha pedido "certezas a familias que llevan desesperadas con la pérdida de su vivienda desde hace un año y pico" y ha considerado que lo ocurrido en Testa supone "una situación sobrevenida" ante la que ha mostrado su preocupación. Ha reclamado al consejero que "no se ponga enfrente de las familias ni de la PAH, sino al lado para buscar una solución y que estas familias tengan garantizada su derecho a la vivienda mientras dure este acuerdo" y le ha preguntado "qué va a ocurrir con todo el parque podrido que nos ha dejado Navarra Suma".