Anuncian una concentración el 1 de septiembre en rechazo del premio de hípica en Pamplona

Diversos colectivos de la Comarca de Pamplona han dado lectura este miércoles a un manifiesto en rechazo del evento de hípica que tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre y han convocado una movilización el 1 de septiembre a las 19 horas a las puertas de la Ciudadela, ante un acto "impuesto por el equipo de gobierno de Navarra Suma", que consideran "poco tiene que ver con el modelo de ciudad y de cultura que se impulsa desde el movimiento popular".

Comunicado de los convocantes:

"— No podemos pasar que históricamente la hípica ha sido el deporte de la aristocracia y de las elites económicas, y hoy en día así lo sigue siendo. En Iruñea no necesitamos actos que den mas espacio y protagonismo a esta gente.

— La preocupante gestión del dinero publico parece que responde a intereses políticos y económicos concretos. En principio se van a gastar 35.000 euros, pero el presupuesto es de 200.000 euros. No sabemos exactamente como se va ha financiar este acto, ni ha que intereses privados responde.

— Utilizar animales en espectáculos responde a un modelo impositivo, que no tiene en cuenta que los demás animales también tienen intereses. Los caballos han nacido para correr en libertad, no para pasar su vida al servicio de nadie. — La gestión de Navarra Suma ha sido dudosa desde el principio: relación entre las empresas privadas que están en la organización y miembros de UPN, la financiación€ es sospechosa.

— La Hípica no tiene ninguna relación con la identidad que tiene esta ciudad: No entendemos que relación tiene con Iruñea, ni que interés hay detrás de querer hacer este acto en el centro de la ciudad. Necesitamos una Iruñea habitable, y para todo el mundo habitable. No queremos una ciudad al servicio de las elites, necesitamos actos creados del pueblo y para el pueblo, basadas en la participación y que no creen mas desigualdad, sino que la combatan. Hemos visto como en los últimos meses el Ayuntamiento de Iruñea ha intentado destruir los proyectos populares, vecinales y comunitarios que se llevan construyendo desde hace años en los barrios...

Para quienes queremos construir otra Iruñea estos proyectos son imprescindibles, porque frente a los que quieren una ciudad gris y oscura, desde los barrios se da vida a una nueva iruñea. Por todo esto, hacemos llamamiento a participar en la movilización", han destacado.