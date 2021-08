El transporte público recibe su mejor puntuación en el año de la pandemia

A pesar de las restricciones, del miedo y de la limitación del servicio, el transporte público ha recibido su mejor valoración de la historia en pleno año de pandemia. Los usuarios dan un 7,9 de media a la villavesa y un 8,1 de puntuación al taxi, una evolución que continúa creciendo en los últimos años y que en 2020 no se ha visto frenada por la covid.

Los usuarios valoran y mucho el servicio, a pesar de que la pandemia sí que supuso un descenso importante de usuarios. De hecho, un 38% de los viajeros del transporte urbano que cogió el TUC en el último año dice no haberse montado en la villavesa cuando, tras la primera parte de la pandemia, volvió la situación a la normalidad, en torno a octubre del año pasado, por miedo a contagiarse. Los datos forman parte de la Encuesta de Satisfacción del TUC elaborada por la Mancomunidad y dada a conocer ayer en la reunión de la Permanente de ayer.

La pandemia ha traído consigo algunos cambios de hábitos en el uso del transporte público, pero sobre todo se ha observado una caída importante de la demanda. Así, el porcentaje de población que ha cogido el TUC en los últimos meses ha descendido en 22 puntos porcentuales entre 2018 y 2020, rompiendo la tendencia al alza, un porcentaje que cae 29 puntos en la franja de edad de 35 a 49 años. ¿Cómo se han desplazado? Como alternativa al bus en tiempos de covid, el 58% lo ha sustituido por el coche, y el 49% prefirió ir andando. Y en el sector de edad de mayores de 65 años, hay que señalar que muchas personas mayores, el 17% de los que no querían coger el bus, utilizaron como alternativa el taxi.

MÁS POR OBLIGACIÓN Como era de esperar en meses de pandemia, entre los motivos del viaje para coger la villavesa descienden las compras, ocio, visitas, etc. y aumenta el uso por motivos obligados (trabajo y estudios). Y sube también el porcentaje respecto a encuestas anteriores de usuarios que se montaron en la villavesa "porque no tenían coche disponible", lo que refleja que no tenían alternativa.

Un 7,9 dieron los usuarios al servicio de la villavesa en los meses de pandemia, la mejor puntuación desde el año 2000. y entre los aspectos mejor considerados sigue estando la seguridad en los buses, entendida ésta como la ausencia de altercados y vandalismo, la facilidad de acceso para subir y bajar, llevar silletas, etc. También resultan bien valoradas las paradas, bien porque estén bien ubicadas y porque haya el número suficiente, o por la sensación de seguridad para coger y dejar el bus. Y entre los aspectos del TUC peor valorados sigue estando el precio, que se queda con un 7,5, y en estos meses de pandemia, la seguridad de los autobuses urbanos con relación a la covid-19 se queda con un 6,9. De hecho, este aspecto sigue siendo el peor valorado en 2020, y es que el bus ha estado en la picota en esta pandemia.

detalles

Las líneas por encima de la media. Con un índice de satisfacción del 8 o superior, se encuentran las líneas 4, 14, 15, 16, 25, 10, 1 y 20.

El 8% de usuarias evita paradas poco seguras. El 8% de las usuarias afirman que utilizan o evitan paradas que les resultan poco seguras, el 6% paradas que les resultan poco seguras tanto de día como de noche y otro 2% solo de noche.

El 37%, inseguras por el Covid. En estos meses de pandemia se preguntó a los usuarios sobre la seguridad de los buses. El 37% de las personas que usaron el TUC afirmaron sentirse inseguras con relación a la covid 19 en los viajes que realizan en la villavesa, el 28% se siente bastante segura y un 9% muy inseguras.

Más inseguras, las que lo cogen a diario. Entre los que cogen la villavesa todos o casi todos los días 3 o 4 veces al día y por motivos obligados, el 40% se mostró inseguro o muy inseguro.

El 49% cree que el servicio ha mejorado este último año. Otro 41% opinó que no ha cambiado nada, y el 6% dijo que ha empeorado algo o mucho.