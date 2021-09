El TAN rechaza el recurso de Navarra Suma sobre la encuesta de escuelas infantiles

El Tribunal Contencioso Administrativo de Navarra ha rechazado el recuso de alzada presentado por Navarra Suma a la sentencia del TAN del 9 de noviembre de 2020 que estableció que el Ayuntamiento de Pamplona debió facilitar al PSN la información solicitada sobre la encuesta de escuelas infantiles.

La portavoz del grupo municipal socialista de Pamplona, Maite Esporrín, ha señalado en conferencia de prensa que el Tribunal ha condenado a Na+ además a pagar las costas del proceso.

"El Ayuntamiento, estando legalmente obligado a ello, debió haber facilitado la documentación" solicitada por Esporrín (cuestionario y demás aspectos técnicos de la encuesta), indica la sentencia, debido a que el Consistorio "no ha logrado acreditar" que no tuviese en su poder la encuesta o que no la pudiera solicitar a la empresa adjudicataria del contrato.

El PSN ha presentado también diversas iniciativas respecto a temas de actualidad, en primer lugar la polémica creada por los eventos de ajedrez e hípica del Ayuntamiento.

En cuanto al ajedrez, los socialistas reclamarán, en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, rechazar "el modo unilateral y poco transparente de Navarra Suma en la organización y contratación del Torneo Internacional de Ajedrez San Fermín", un evento que "ha supuesto un coste de 140.000 euros a las arcas municipales" y que se organizó "sin informar ni consultar nada previamente a la mayoría municipal".

Por ello, también exigirán que el equipo de gobierno "aporte a los grupos municipales el desglose detallado de todas las facturas del evento".

El Gran Premio de Hípica "Las murallas de Pamplona", por su parte, ha sido rechazado igualmente por el PSN por la "unilateralidad", al igual que el anterior evento, y "la falta de transparencia con que Navarra Suma ha promovido el certamen".

Desde el PSN reclamarán también en el próximo pleno que "todo el espacio físico y medioambiental en la flora y fauna de la Ciudadela, afectado por este evento, quede en el mismo estado en que se encontraba con anterioridad a su celebración, sin cargo alguno a las arcas municipales".

En este mismo pleno, el grupo municipal socialista introducirá el debate sobre el proyecto para el Paseo Sarasate presentado por Na+, que lamentan que consolide "el diseño del actual paseo en dos niveles", que "apenas mejore la accesibilidad" y que "elimine elementos de mobiliario de interés como son las farolas que datan de los años veinte".

En definitiva, el proyecto es "una mera reforma superficial valorada en más de diez millones de euros que echa por tierra la oportunidad de realizar una transformación del paseo eliminando el desnivel existente, lo que en consecuencia supone un despilfarro".

Por otro lado, para la primera Comisión de Presidencia de este nuevo curso político, el PSN solicitará un "rechazo y condena" municipal a "las actitudes incívicas y violentas de algunas personas la noche del pasado jueves 27 de agosto en el Casco Antiguo de Pamplona".

Muestra además el apoyo a la Policía Municipal y resto de fuerzas policiales "que se vieron obligadas a intervenir y, singularmente, a los ocho policías municipales que resultaron heridos en dichos altercados", algo que también sucedió este jueves en el desalojo del gaztetxe de la Rochapea y que los socialistas denuncian igualmente.

Por último, los socialistas han reiterado su petición para que haya un proceso participativo con colectivos ciclistas previo a tomar una decisión definitiva en la ejecución del carril bici de Labrit, una medida para la que el PSN puso una enmienda de 500.000 euros.