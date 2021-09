La mayoría de Pamplona tumba los cambios en el paseo de Sarasate y pide un proyecto consensuado

Navarra Suma no ha podido sacar adelante la reforma prevista en el paseo de Sarasate, un proyecto que comenzó en la pasada legislatura con la preparación de un concurso de ideas y que el actual equipo de Gobierno no ha sido capaz de llevarlo adelante con los apoyos necesarios.

El Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona ha acordado por mayoría que se paralice la licitación prevista para las obras de reurbanización y que se abra un proceso de aportación de ideas entre los grupos municipales y sectores implicados con el objetivo de buscar un proyecto de consenso.

Se han debatido dos iniciativas de EH Bildu y PSN, que han sido aprobadas con el voto añadido de Geroa Bai, mientras que los 13 representantes de Navarra Suma han votado en contra.

La decisión del Pleno supone un nuevo varapalo para el alcalde Maya, que se queda sin uno de los proyectos estrella de la legislatura ante la imposibilidad de obtener la financiación que requiere dada su minoría.

"Un boulevard donostiarra dos". Así calificó Maya el proyecto de reurbanización de Sarasate que presentó ante del verano y que ha sido rechazado por el Pleno.

Su propuesta mantenía el andén central con parterres ajardinados y salvaba el desnivel entre el paseo central y la zona norte con la colocación de gradas-escaleras. El presupuesto superaba los 10 millones de euros.

Xabier Sagardoy (PSN) ha sido el primero en tomar la palabra y ha sido claro al solicitar a Navarra Suma que retire el proyecto "porque no tendrá el apoyo de nuestro grupo para su financiación".

El concejal socialista ha sido muy crítico con el concejal delegado de Movilidad y Proyectos Estratégicos Fermín Alonso, a quien ha responsabilizado del bloqueo del proyecto de Sarasate.

Por parte de EH Bildu ha intervenido Joxe Abaurrea, que ha lamentado la nula capacidad del equipo de Gobierno para buscar consensos cuando existía la predisposición de todos los grupos para llevar adelante la iniciativa, que ha recordado que fue puesta en marcha en la legislatura del cambio: "Hay que ponerle alma a las cosas y Navarra Suma no lo ha hecho en este caso pese a tratarse de un proyecto de ciudad".

Fermín Alonso (Navarra Suma) ha aludido a las dificultades técnicas que presenta la reurbanización del paseo de Sarasate y ha pedido a los grupos municipales que reconsideren su postura. "Rechazar el proyecto supone poner en tela de juicio a los técnicos del Ayuntamiento y volver al punto de partida".

Por parte de Geroa Bai ha intervenido Javier Leoz, quien ha dicho no comprender la actitud del concejal delegado: "No me puedo creer lo que está pasando. Es como si trabajara para no ampliar los consensos porque les dijimos que estábamos por la labor de apoyarlo".