Pamplona busca una estrategia sobre convivencia y ocio en el Casco Viejo

La mayoría municipal del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado este martes que en el "plazo máximo" de 15 días se reúna a la Mesa del Casco Antiguo para consensuar con los agentes implicados (vecindario, hostelería, comercio, asociaciones socioculturales e instituciones), cómo abordar el problema de la convivencia y del ocio nocturno en el barrio.

La iniciativa ha sido presentada en la Comisión de Presidencia por el grupo municipal de EH Bildu y ha contado con el apoyo adicional de PSN y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma se ha abstenido.

La declaración aprobada consta de tres puntos. En el primero se acuerda convocar a la Mesa para "consensuar una estrategia en torno al ocio nocturno en el Casco Viejo".

En el segundo punto, los grupos han aprobado la convocatoria, en el plazo de un mes, de una reunión entre la Mesa de la Juventud y las áreas municipales directamente implicadas "para debatir, junto con personal experto, una estrategia integral que abarque tanto medidas a corto plazo como propuestas específicas para atender necesidades, demandas y alternativas de ocio para la juventud en la actual situación sanitaria".

Las propuestas que surjan en cada foro, se recoge en el tercer punto aprobado, se "comunicarán con reciprocidad para dotar de unidad y coherencia a la estrategia y lograr el máximo nivel de implicación y consenso entre las partes directamente afectadas. En su caso, se compartirán con el Gobierno de Navarra en las materias y en la medida que afecten a sus competencias".

Los problemas que sufre el barrio históricamente, agravados en las últimas semanas por incidentes vinculados a los botellones, han centrado el debate de esta mañana en el salón plenario.

La representante de EH Bildu Eva Aranguren ha aludido a la saturación hostelera del Casco Viejo y que "existe una necesidad urgente de compatibilizar el derecho al descanso y a vivir con tranquilidad de los vecinos y vecinas, y el derecho al ocio y a la propia actividad hostelera".

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu ha cuestionado la iniciativa de Bildu al considerar que el problema excede al Casco Viejo.

En este sentido ha aludido a los problemas que se han producido en las últimas semanas y considera que el problema no es sólo de Pamplona o de un barrio en particular. "Con una visión limitada de los problemas no se puede buscar una solución", ha señalado Labairu, más partidario de convocar a la Mesa de la Juventud y organizar reuniones sectoriales.

Juan Luis García, concejal del PSN, ha recordado la gravedad de los altercados del 26 de agosto y 2 de septiembre, y el cierre como protesta de los locales del Casco Viejo el 9 de septiembre: "Es un problema que viene de largo, pero hay que abordarlo dada la situación que ha generado y que ahora se va moviendo de barrio a barrio, como en Yamaguchi".

Patxi Leuza (Geroa Bai) ha advertido de las consecuencias que este problema está causando en el Casco Viejo, con vecinos que cambian de domicilio para buscar tranquilidad en otros barrios: "El ocio se ha convertido en un problema en el Casco Viejo y es necesario buscar soluciones para el futuro".