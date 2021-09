Cierre masivo de bares en el Casco Viejo en protesta por los altercados y botellones

En muchos de los bares que han secundado la protesta se han colocado carteles con el mensaje 'Cerrado por agresión y falta de seguridad' o 'Cerrado por agresión y vandalismo'.

En San Nicolás y San Gregorio, la zona donde se han registrado más incidentes y actitudes incivicas estos últimos jueves y viernes, todos los locales están cerrados excepto el bar Kanito. Su dueña explica que es un "bar pequeño, de tres mesas, que no es discoteca y vendo pintxos, cafés y cañas". Además, señala, "hay que pagar los gastos. Por cerrar un día no nos perdonan el alquiler. No somos propietarios. Somos inquilinos".

En las terrazas de la Plaza del Castillo es donde menor incidencia ha tenido la protesta. A pesar de que buena parte de bares están cerrados, hay otros como el café Iruña, el bar Castillo o la cervecería Napargar que están abiertos