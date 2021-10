Trabajadores de la zona azul apoyan a su compañero agredido

pamplona – Trabajadores de la zona azul realizaron ayer una concentración ante el Ayuntamiento de Pamplona para rechazar la agresión cometida contra un trabajador de la empresa Dornier el 8 de septiembre en la Txantrea. La concentración, convocada por ELA, UGT y CCOO, también pretende hacer ver a la ciudadanía que "es el Ayuntamiento quien ha decidido poner en marcha el sistema, quien marca los servicios y toma las decisiones".

"Las personas trabajadoras de Dornier no somos responsables de la llegada de la zona azul a la Txantrea, ni de ninguna de las decisiones que el Ayuntamiento está tomando", señala el comunicado distribuido en la concentración por los tres sindicatos. En este sentido, rechazan con "rotundidad" la agresión y esperan "que no se vuelvan a repetir situaciones como ésta y que la defensa de las reivindicaciones se hagan teniendo presente que los trabajadores no somos los responsables".