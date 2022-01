Pamplona, sin botes para la limpieza del río

Reclama un convenio con la Confederación Hidrográfica del Ebro que permita la retirada de los voluminosos de gran tamaño que obstaculizan el cauce

Pamplona sigue sin disponer de botes para la limpieza del río, pese a que el Ayuntamiento anunció hace dos años, tras la riada de diciembre de 2019, que usaría barcas para la retirada de los objetos más voluminosos desde el propio cauce.

El asunto ha sido debatido hoy miércoles en la Comisión de Urbanismo tras una iniciativa conjunta planteada por mayoría que conforman EH Bildu, PSN y Geroa Bai para reclamar al equipo de Gobierno la firma de un convenio con la entidad competente (la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE) que permita la limpieza y el mantenimiento ordinario de las orillas de los ríos, incluyendo el uso de pequeñas botes.

Fue el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso, quien anunció esta posibilidad en noviembre de 2020 y este miércoles el concejal de EH Bildu Borja Izaguirre le ha echado en cara el incumplimiento porque sigue sin haber barcas para limpiar el río.

El debate ha puesto de manifiesto las quejas de las formaciones progresistas sobre el estado que presentan las riberas del Arga tras las precipitaciones de las últimas semanas, que provocaron inundaciones en diciembre y que a punto estuvieron de repetirse la semana pasada.

Desde el principal partido de la oposición, Izaguirre ha criticado al equipo de Gobierno por su inacción y por no haber gestionado con la CHE un mecanismo que permita la limpieza rápida de los ríos.

El concejal abertzale ha cuestionado la gestión de Navarra Suma por no tener listo el Plan Fluvial (pendiente de aprobación por las discrepancias con la CHE a cuenta de la presa de Santa Engracia) y ha lamentado el aspecto que presenta el río, con muchas ramas, troncos, plásticos y residuos por las orillas.

Izaguirre, por último, ha recordado que hace casi dos años ya se aprobó una declaración en este sentido tras las inundaciones del 13 de diciembre de 2019 y que la situación se ha vuelto a repetir, "con innumerables desperfectos y problemas en las zonas aledañas a los ríos de la ciudad".

Alonso, por su parte, ha asegurado que el Ayuntamiento ha contado con tres equipos de empleo social para la limpieza de las riberas y que para otras labores, como la retirada de grandes objetos, no se dan las condiciones adecuadas para hacerlo.

En concreto ha mencionado el caudal que presenta el río –por encima de 10 metros cúbicos por segundo se considera peligroso y ahora son 12– y que el terreno se encuentra mojado y por tanto no permite contar con maquinaria pesada.

El representante de Navarra Suma ha asegurado que los objetos que quedan en el río no entrañan riesgos ante futuras inundaciones y no ha podido evitar referirse en términos muy críticos a la gestión que el cuatripartito llevó a cabo en esta materia.

Por parte del PSN ha intervenido Xabier Sagardoy, quien ha acusado al equipo de Gobierno de no aplicar las medidas suficientes para evitar que la suciedad permanezca a la vista durante muchas semanas. "Es una asignatura que sigue pendiente. No sé si toman en serio el problema o es que las medidas que adoptan no están dando resultados" ha señalado el edil socialista.

Javier Leoz (Geroa Bai) se ha referido al efecto que pueden tener los grandes objetos de las orillas en el caso de nuevas inundaciones y ha pedido detalles sobre las gestiones que ha hecho el Ayuntamiento con la CHE para poner en marcha un plan de limpieza.

"Si Pamplona asume esa competencia hay vías para financiarla, pero primero hay que presentar una propuesta a la CHE" ha asegurado el representante de Geroa Bai.

La iniciativa de las tres formaciones de la oposición ha sido respaldada finalmente por Navarra suma.

Consta de un único punto, para "urgir a la elaboración de un plan, mediante un convenio con al CHE si fuese preciso, para todas las actuaciones de limpieza y mantenimiento de las orillas de los ríos, con especial atención a las labores urgentes para resolver los problemas con voluminosos de gran tamaño que obstaculizan los cauces.

Al finalizar el debate, el alcalde Maya ha tomado la palabra para anunciar que el próximo 20 de enero se reunirá con la presidente de la CHE, María Dolores Pascual, para tratar los asuntos pendientes.