Una composición escultórica instalada en la avenida Carlos III reconoce la apuesta de Pamplona por la movilidad sostenible

La composición escultórica 'Diez bicicletas' demuestra desde hoy en pleno centro de Pamplona, en la avenida Carlos III, entre las calles Arrieta y Roncesvalles, la apuesta que la ciudad está haciendo por la movilidad sostenible. Y lo hace a través de la estrategia de transición energética y cambio climático 'Go Green Pamplona', que entre otras medidas fomenta el uso de la bicicleta en los transportes cotidianos por la ciudad. La obra ha sido cedida al Ayuntamiento por su creador, el artista Jesús Sukuntza, que esta mañana ha participado junto con el alcalde Enrique Maya en el acto de inauguración.

El conjunto escultórico 'Diez bicicletas' es una representación de otros tantos elementos en acero inoxidable a escala real en la que el artista quiere transmitir no solo la belleza de este medio de transporte, sino también su diversidad. Y esto lo consigue el escultor –y también ciclista urbano- Jesús Sukuntza, gracias a la elección de los modelos elegidos: una decena de diferentes tipos de bicis, con una imagen principalmente urbana. Esto ofrece al espectador una imagen de este medio de transporte como elemento no solo útil, ambiental y socialmente sostenible, sino, además, como objeto bello y que pone en valor a las personas que la utilizan. La bicicleta se presenta, de esta manera, como un medio de transporte actual, acorde con los tiempos, plenamente respetuoso con la ciudad y sus habitantes.

Con esta acción se fomenta, a través del arte en el espacio público, la transmisión de la idea de la necesidad de una lucha contra el cambio climático, liderada desde las instituciones. Para ello el Ayuntamiento de Pamplona está llevando a cabo la estrategia 'Go Green', que persigue además de este objetivo, impulsar la adaptación de la ciudad y garantizar la salud y bienestar de las personas. Y todo ello a través de la reducción de la contribución de la ciudad al cambio climático, la mejora de la respuesta de la ciudad frente a los riesgos climáticos y la garantía de dotar de la salud y bienestar de las personas.

'Diez bicicletas' se convierte en una representación en un lugar clave de la ciudad del valor que el Ayuntamiento de Pamplona quiere dar a la bicicleta como medio de transporte urbano que encarna los valores de salud, calidad ambiental, inclusión, libertad y disfrute respetoso del entorno urbano.

La plasmación en una obra de arte de que la bicicleta ya forma parte de la imagen de Pamplona

La primera de las diez bicicletas que conforman el conjunto escultórico se realizó hace ya veinte años, en 2002, y la última no se elaboró hasta nueve años después, en 2011. Este hecho no ha cambiado la idea de que sea una instalación conjunta, en la que no se disgregue ningún elemento, lo que, visualmente, permite apreciar mejor el valor de diversidad, tanto de modelos de bicicletas como de personas usuarias.

La obra está realizada en acero inoxidable mediante varillas de diámetros variados entre 25 y 40 m/m, chapa de 3 m/m y pletinas. En su elaboración, se han utilizado distintas técnicas, como la soldadura mediante electrodos de acero inoxidable, el corte con cizalla, el torneado, la matricería, el prensado manual, el lijado, o el pulido y el abrillantado. Su adaptación a la colocación en la vía pública se materializa en una terminación de pulido, casi de espejo, que es altamente resistente a la corrosión, que no sufre modificaciones por los elementos ambientales.

El lugar exacto del emplazamiento del conjunto escultórico es la avenida de Carlos III el Noble en el lateral del edículo de acceso al aparcamiento subterráneo ubicado entre la calle Arrieta y la avenida de Roncesvalles. Se trata de un lugar acordado entre el escultor-autor y el equipo técnico municipal, que permitirá en una segunda intervención, completar la disposición artística con una creatividad colocada al efecto en las pareces del propio edículo.