Las barras en San Fermín embarran el debate en Pamplona

El debate social generado en Pamplona por la decisión de instalar 10 barras en la Plaza del Castillo durante los Sanfermines ha llegado al salón de Plenos del Ayuntamiento, donde la mayoría municipal ha criticado en términos muy contundentes la decisión y ha reclamado –sin éxito– el expediente que avale la colocación de las casetas.

"Nos han robado la Plaza del Castillo", "van a convertir la sala de estar de Pamplona en Magaluf" o "va a ser un gran botellón en una gran discoteca" han sido algunos de los comentarios que se han escuchado durante la Comisión de Presidencia celebrada este martes.

Se debatía una iniciativa conjunta presentada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai rechazando la colocación de las casetas y denunciando el incumplimiento que supone de la ordenanza al no disponer de agua corriente ni desagües.

La propuesta ha sido aprobada con los 6 votos de las formaciones progresistas, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.





Debate en Presidencia



El debate ha sido tenso, con los portavoces de las formaciones progresistas exigiendo los informes del expediente y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, a la defensiva, visiblemente incómodo sacando la cara por una iniciativa que no gusta a casi nadie.

No ha dado ninguna explicación ni ha tratado de justificar la colocación de las barras. Se ha limitado a echar mano de un par de decisiones de la pasada legislatura –relativas por cierto a puestos de comida ambulante– y ha asegurado que las casetas de la Plaza del Castillo cumplen la ordenanza vigente.

Aunque ha asegurado que había remitido el expediente a los grupos de la oposición como le han reclamado, ha tenido que rectificar y ha dicho que se enviará hoy (el plazo legal termina mañana).

"Se querían cargar todas las terrazas que dimos en la pandemia, por la espalda, como siempre" ha asegurado Labairu, quien a continuación ha centrado sus críticas en la portavoz socialista Maite Esporrín.

"Ya sabe que se pueden colocar. Mire cómo son sus aliados, son mentirosos y falsos. Me sorprende porque en 2019 la acosaron, la insultaron y la habrían mordido si no es por la Policía Municipal. No se los va a ganar por esto y si no tiempo al tiempo. Somos minoría, pero tenemos dignidad y principios" ha dicho el representante de Navarra Suma dirigiéndose a la bancada socialista.

La sesión ha comenzado con la intervención de Maider Beloki (EH Bildu), quien ha manifestado su temor por el efecto que tendrán las barras en un espacio tan céntrico de las fiestas. "Es la sala de estar de Pamplona, el espacio más emblemático, y lo quieren convertir en Magaluf, en un gran botellón".

La representante abertzale ha dicho que tiene dudas sobre la falta de concurrencia del proyecto (solo pudieron optar los locales de Plaza del Castillo y Cuesta del Labrit), por la seguridad y la falta de higiene, por lo que ha reclamado los informes que justifiquen la falta de agua corriente y desagües.

"La instalación de casetas en un espacio saturado puede tener efectos y el condicionado que ha sacado incumple la ordenanza. Tendrá que justificar que se hayan acogido a una excepción. Su fórmula para las fiestas es arrinconar a los colectivos populares al extrarradio y poner barras donde más barras hay".

Maite Esporrín ha criticado la gestión del equipo de Gobierno en la organización de los Sanfermines después de dos años de suspensión, recordando algunos episodios como la idea para ampliar las fiestas, que el alcalde Maya decidiera el lanzador del Chupinazo o el concierto fallido.

"Su gran idea ha sido un macrobotellón y poner una discoteca gigante en la Plaza del Castillo para acompañar al botellón. Es lamentable la imagen que vamos a dar de las fiestas" ha señalado la portavoz del PSN.

Refiriéndose al cumplimiento de la ordenanza, ha comentado que no es creíble que en la Plaza del Castillo no se pueda habilitar una conexión de agua corriente y desagüe. "Existe una discriminación en la forma de tratar a unos y a otros. A los colectivos se les destierra y a otros se les deja el centro y sin necesidad de poner instalaciones".

Por parte de Geroa Bai ha intervenido Patxi Leuza, que ha puesto de manifiesto la falta de coherencia que supone abogar por una imagen de los Sanfermines alejada del alcohol y borrachera y colocar 10 barras en la Plaza del Castillo.

"Es vergonzoso como tratan a unos y a otros. Lo que han hecho es un fraude de ley y supone que los bares que más ganas en fiestas tengan todavía un suplemento con alfombra roja".

Leuza ha asegurado que la instalación de las 10 carpas afectará a muchos pamploneses durante las fiestas. "Nos han robado la Plaza del Castillo para que los bares que más ganan en San Fermín puedan ganar más".