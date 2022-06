Pablo Hermoso de Mendoza: "Hay muchas plazas en el mundo, pero Pamplona es la Catedral"

pamplona – El 23 de junio, Pablo Hermoso de Mendoza (Estella, 11 de abril de 1966) dará la vuelta al ruedo a lomos de su caballo mientras La Pamplonesa interpreta su pasodoble. Tras la faena, revivirá sus momenticos en la Plaza de Toros de Pamplona, que le vio debutar el 6 de octubre de 1985 en una novillada económica. 37 años después, el rejoneador navarro por excelencia ha cortado 56 orejas y tres rabos en La Monumental. "Ha sido toda mi vida. En la Plaza de Toros de Pamplona aprendí a manejar la muleta y di mis primeros pasos en el mundo del rejoneo. Era el lugar donde soñaba con ser torero", confiesa Pablo Hermoso de Mendoza.

El estellés tomó la alternativa el 18 de agosto de 1989 en Tafalla y un año después, el 14 de julio de 1990, debutaba en San Fermín con toros de las ganaderías Conde de la Corte y César Moreno. No cortó ninguna oreja, pero "conseguí mi sueño. Hay muchas plazas de toros en España y en el mundo, pero la plaza de toros de Pamplona es la catedral", halaga Hermoso de Mendoza.

Al año siguiente, el 8 de julio de 1991, también se fue de vacío y en 1992 consiguió su primera oreja en la Feria del Toro. "Pamplona es la casa que me vio nacer y crecer", incide el rejoneador.

Este año lidiará por primera vez el 7 de julio, San Fermín, junto a José Antonio Morante de la Puebla, Julián López (El Juli), y Andrés Roca Rey. "Es la corrida del año, un cartel que no se va a repetir en ninguna plaza del mundo en 2022. Para bien o para mal, va a ser un día histórico", augura.

debut de su hijo Además, 24 horas antes su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza debutará en la Feria del Toro. "Es un orgullo. Van a ser unos Sanfermines totalmente cargados de emoción para mí y para toda mi familia", subraya. Hermoso de Mendoza, que tiene muchas tablas en el oficio, le ha dado el siguiente consejo a su hijo: "Que esa tarde mantenga la cabeza fría, que improvise, que no vaya con nada predeterminado en la mente, y, sobre todo, que disfrute del momento", revela.

Los años van pasando, Pablo Hermoso de Mendoza ya tiene 56 años, y el rejoneador estellés reconoce que el adiós a los ruedos cada vez está más cerca: "Hablar de la última faena es muy triste, duro y difícil. Pero es verdad que el tiempo va pasando y ya hay relevo generacional".

La saga Mendoza, afirma Pablo, tiene el futuro asegurado. Su hijo Guillermo (Estella, 13 de agosto de 1999) debutó en la plaza de toros de Estella el 7 de agosto de 2016 y tomó la alternativa el l5 de mayo de 2019 en la Maestanza de Sevilla.

las grandes faenas De todos los momenticos que ha vivido en La Monumental, destaca las grandes tardes en las que rozó la perfección. 6 de julio de 2002 –dos orejas/dos orejas y rabo–, 6 de julio de 2006 –dos orejas/dos orejas y rabo– y 6 de julio de 2009 –oreja/dos orejas y rabo–. "La primera vez no me lo creía. Fue muy emocionante conseguir el máximo galardón", asegura. Tampoco olvida la retirada de Cagancho –el caballo más famoso de la historia del rejoneo– del coso pamplonés. "Era el caballo con el que llevaba toda la vida y con el que me abrí paso en la profesión. Es un día –6 de julio de 2002– que siempre me viene a la mente y recuerdo", afirma Hermoso de Mendoza.

El rejoneador estellés halaga a la Casa de Misericordia, propietaria de la Plaza de Toros de Pamplona, que le permitió debutar en 1990 y que ha contado con él desde entonces: "Les ofrezco mi gratitud. Siempre me han apoyado y han tenido conmigo una consideración exquisita. Agradezo su cercanía", alaba.