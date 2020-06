Despliegue de fibra óptica por las calles de Lodosa

lodosa. Un grupo de trabajadores se encuentra inmerso estos días en la llegada de la fibra óptica a todo el casco urbano de Lodosa. El tipo de red, tal y como explicaba en su día la edil Lourdes San Miguel, será FTTH (Fiber To The Home) por considerar que es de última generación y de gran calidad y, en principio, la colocación del cableado estará listo a finales de verano. Esta actuación no tendrá ningún coste para el Ayuntamiento y se sumará a la fibra que ya llegó en el año 2018 a los polígonos industriales El Ramal y Cabizgordo gracias a una subvención del Gobierno de Navarra.