Estados Unidos se acerca a Viana

Este fin de semana Viana ha contado con unos visitantes muy especiales. Se trata de 15 estudiantes de Washington de entre 14 y 16 años, que llevan en contacto online con jóvenes vianeses todo el año.

La iniciativa surgió de la Escuela municipal de Idiomas de la localidad. Su director, César Martínez, conoció a Amy Ubungen, responsable de este programa, que puso en marcha el gobernador de Washington, junto con la Universidad de León y decidieron incluir, dentro del mes y medio que los estadounidenses pasan en España, la visita a Viana durante un fin de semana.

"La idea era habernos podido ver el año pasado, pero debido a la pandemia, no pudo ser", explicaba Martínez. De hecho, el tema en el que el grupo estadounidense y el vianés han trabajado durante todos estos meses ha sido sobre 'Los efectos imprevisibles de una pandemia global'.

Tras tanto tiempo detrás de las cámaras de los dispositivos móviles, el viernes llegó el momento de que los estudiantes de ambos países se viesen presencialmente. Durante estos días, los americanos se han quedado en casa de las familias de los estudiantes vianeses.

Izaro Marauri Moreno, es una de las jóvenes que ha participado en esta experiencia y comentaba cómo la ha vivido. "Cuando esperábamos estábamos un poco nerviosos al ir a vernos en persona por primera vez", explicaba. Pero los jóvenes enseguida se fueron sintiendo cómodos y los vianeses les acercaron a sus costumbres. "Estuvimos en la zona del Cueto, enseñándoles canciones típicas de fiestas, cómo pasamos aquí el verano, qué hacemos, qué música escuchamos, etc.", añadía Izaro. La vianesa valoraba la experiencia como muy interesante, ya que, a través de los trabajos realizados y del contacto online ha podido conocer cómo viven en otro país, sus formas de hacer las cosas, etc.

Alexis Mosquite es la joven que ha acogido en su casa Izaro durante estos días y calificaba su experiencia como "Alucinante. He podido ir a distintas tiendas y restaurantes y he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Me gustaría poder quedarme más tiempo en Viana para aprender más de la ciudad y seguir conociendo a más gente", argumentaba la estadounidense.

TRABAJO EN COMÚN



El sábado fue el momento de exponer el trabajo que han estado haciendo los jóvenes durante estos meses. Fue en la Casa Navarro Villoslada de Viana y contó con la presencia de representantes municipales. Yolanda González, alcaldesa de Viana, valoraba como muy positiva la experiencia, porque ha implicado a dos grupos de jóvenes diferentes durante todo un año, sin cansarse y con ganas de seguir. "Es importante conocer la diferencia no sólo del idioma, sino en la forma de vivir, la cultura, la mentalidad, etc.", explicaba la primera edil.Comentaba también la intención de que la experiencia se repita y se amplíe para que los jóvenes puedan pasar más días en Viana.

Por otra parte, González apuntaba a que también los jóvenes vianeses puedan participar de la experiencia realizando ellos el viaje a Washington. En el mismo sentido apuntaba el director de la escuela. César Martínez apostaba por comenzar a buscar financiación para la parte navarra del programa. Explicaba que el proyecto americano está subvencionado al cien por cien para los alumnos que participan.

Esta era la tercera edición del programa estadounidense y la primera vez en la que han participado estudiantes de Viana. Pero visto el resultado, todas las partes apuntan a que la experiencia se repita.