Inspirarse en plena calle

La calle como punto de encuentro, como lugar de reunión y como espacio para leer, escribir, pensar, cantar o bailar; cualquier excusa es buena. Con esta premisa Maialen Akizu, joven de 25 años de Urretxu, se ha embarcado en una aventura literaria que le ha traído a conocer muy de cerca Andosilla, Lodosa, Mendavia y Sartaguda.



El proyecto Geruretik Sortuak de Udalbiltza, cuenta esta socióloga con máster en Cultura y Política y en Feminismo (y que ahora arrancará una tesis en Cultura y Género), lanzó un proyecto para potenciar la cultura y el euskera a través de la literatura, el teatro y los cortometrajes. Ella, bertsolari, lectora desde pequeña y amante de la escritura, presentó una idea sobre las plazas de los municipios y sobre sus usos y nexos de unión que interesó a los organizadores.



La idea, insiste Akizu, "es ir entre dos y tres semanas al lugar o lugares que ellos deciden para sumergirte de lleno y después, en mi caso, escribir un cuento corto o mircrorrelatos sobre estos sitios. Me seleccionaron y después me dijeron dónde iba a ir. En Lodosa había estado en un toro con soga y en Sartaguda también, sin embargo Andosilla y Mendavia no conocía".



La idea de la plaza fue readaptándose, cuenta, y decidió lanzarse a lo que aquí llamamos 'la fresca'. "Es una excusa para estar en la calle, sacar la literatura y la figura del escritor de la habitación; he leído, escrito y hecho vida en la calle".

Esta iniciativa, eso sí, ha sido posible gracias a lade cuatro asociaciones locales;"He estado encantada, para mí es muy importante dónde hacemos las cosas; los personajes y las conversaciones están en la calle".Alternando localidades, ha estado en la piscina, en el hotel, en los bares, ha acudido a los actos que había en cada municipio, ha hecho entrevistas y ha visitado los lugares más emblemáticos., cuenta,he sentido mucha empatía y todos me querían contar cosas. Como socióloga este proyecto es también muy interesante. Estas han sido mis vacaciones y no las cambio por nada"., le ha "alucinado" la cantidad dey dedestaca que"es muy potente. Además, donde yo vivolo toca gente mayor, no hay relevo generacional, y aquí hay un grupo joven y consolidado, y hay mucha gente que quiere visibilizar el euskera".

En Sartaguda, "vi desde el principio que la memoria histórica tiene mucho peso y que son gente con las ideas muy claras, mientras que en Lodosa me he dado cuenta de que son súper lodosanos; me han parecido muy abiertos, con conversaciones muy dispares y naturales, y es algo que pongo en valor. Nosotros somos más íntimos".

Reposo y escritura

Ahora tiene que reposar y asentar toda la información antes de entregar el primer borrador de su cuento o pequeños relatos a finales de septiembre. "Es la primera vez que participo en un proyecto de estas características, siempre escribía con motivo de algún certamen o concurso, aunque la verdad es que me lo paso muy bien escribiendo. Como no sabía qué material iba a lograr, ahora tendré que ver cómo hilo todo; si las historias se cruzan entre sí, si todas tienen un hilo conductor, etcétera".



Maialen, además, cree que esta vivencia no se quedará solo en el cuento que publicará y presentarán a lo largo del año que viene sino que quiere sacarle más partido. "Los paisajes me han llamado mucho la atención, me han inspirado mucho y también me gustaría destacar que hay gente muy diversa, diferentes modos de estar y de vivir. Parece que la literatura euskalduna si no está ambientada en Donostia no tiene caché pero en un mercadillo, como aquí, puede haber grandes historias".

En este sentido y, idioma en el que escribirá su obra, "he visto que, en algunos casos tanto el Ayuntamiento como las asociaciones. Creo queque vienen de la mano de esta lengua y creo que con este proyecto se puede conseguir;pero aún queda mucho camino por andar. Es