Andosilla cancela todas sus fiestas

andosilla – El alcalde de Andosilla, Javier Sanz, ha hecho oficial la suspensión de las fiestas de la Juventud y las patronales en honor a la Virgen de la Cerca que tendrían que celebrarse a principios de septiembre.

En este caso, y siguiendo la recomendación de la FNMC de "no celebrar las fiestas patronales ni actos que sustituyeran su celebración, animando a las entidades a realizar actos culturales durante el verano, fuera de las fiestas", ha asegurado que "una vez valoradas las circunstancias, con la conformidad de todos los grupos municipales, en el ejercicio de la responsabilidad que me compete, he considerado oportuno suspender por segundo año consecutivo los actos festivos programados con motivo de las fiestas patronales, sin perjuicio que, según la evolución de la pandemia puedan celebrarse algunos actos".

Esta decisión se suma a la de otros municipios próximos como Azagra o Cárcar.