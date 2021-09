La asociación de mujeres de San Adrián retoma su actividad con una Semana Cultural

La Asociación Mujeres Adrianesas y Viceversa retoma su actividad tras este obligado parón por la Covid-19 y lo hace con la semana cultural que tendrá lugar del 4 al 8 de octubre y que debían haber celebrado en torno al 8 de marzo. Aunque sí que hicieron "pequeñas cositas" desde casa como mandar mensajes de ánimo o colocar pancartas en los balcones, cuenta la presidenta Conchi Santos que hasta ahora no habían organizado nada con gente porque "la cautela y el miedo iban por delante".



Las jornadas culturales arrancarán el lunes a las 18.30 horas con el taller Yo, mí, me, conmigo, apostando por nosotras mismas que impartirá Marisa Martínez Gurrea. Se trata de una actividad que repetirá el miércoles y con la que quieren que cada una "recuerde lo valiosa que es como mujer, refuerce la autoestima, trabaje su auto cuidado y encuentre motivos por los que seguir adelante".



El martes, y también con Marisa Martínez, las interesadas asistirán a la charla Cómo recobrar la alegría en tiempos de crisis, y el jueves, a las 18.00 horas, tendrá lugar el acto central de esta semana, el homenaje a las mujeres adrianesas. De acuerdo con Santos, la asociación desde hace unos años en lugar de realizar una manifestación o concentración reconoce a alguna vecina que creen que lo merece; han destacado a deportistas, emprendedoras, madres coraje, etc.



Los homenajes

Este año la Covid, como no puede ser de otra manera, será la protagonista indiscutible del acto y por eso los tres reconocimientos están estrechamente ligados entre sí. Y es que en primer lugar alabarán la labor de Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología y codirectora del grupo de coronavirus en dicha institución, y el segundo reconocimiento irá para Domus V 'Las guerreras de San Adrián'. Se trata de las trabajadoras del geriátrico que vivieron momentos durísimos durante los meses de confinamiento; recogerá el galardón la directora María Cunchillos.



Para terminar, Cristina Medrano recibirá un reconocimiento como parte del Grupo de Mascarillas, un colectivo de unas 75 personas (hombres incluidos), que trabajó y ayudó de forma desinteresada durante toda la pandemia. Todos ellos recibirán un diploma.

Esta intensa semana la cerrará el viernes a las 20.00 horas, y dentro del programa Girando por Navarra, el concierto del grupo Los Flamingos.



El aforo, recuerdan, estará limitado y el uso de la mascarilla será obligatorio.



Puesta a punto

De momento, apunta Santos, ya están viendo qué actividades pueden hacer en torno al 25 de noviembre y la idea, eso sí, es volver con fuerza el próximo año toda la agenda de actos, excursiones incluidas. De hecho, la asociación ya ha retomado los paseos saludables que celebran los últimos viernes de cada mes y recuerdan que trabajan con niños.

De hecho, una de las actividades que más satisfacción les dio fue cuando visitaron el colegio y, con las tres aulas de 5º de Educación Primaria, trabajaron el tema de la mujer; expusieron cómo han cambiado los trabajos, los sueldos, los hábitos y las formas de vida de las mujeres de unos años a esta parte. "Se quedaron admirados y sorprendidos".