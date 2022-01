El Gobierno licita la obra del nuevo colegio de Sesma por 3,1 millones

El nuevo y ansiado colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de Nievas de Sesma sigue viento en popa y el último movimiento ha sido el que ha efectuado esta misma semana el departamento de Educación del Gobierno de Navarra sacando a licitación la obra del mismo por algo más de 3,1 millones.

Los interesados en presentar sus propuestas para ejecutar esta obra podrán hacerlo hasta el 1 de febrero y, tal y como apuntan, el adjudicatario, que será el que presente la mejor propuesta en relación calidad y coste-eficacia, tendrá un plazo de 10 meses para finalizar la construcción.

Se trata de un proyecto que lleva años sobre la mesa puesto que en el 2013 estaba previsto que los sesmeros inaugurasen un nuevo centro pero las circunstancias hicieron que ese momento se fuese atrasando hasta ahora. De hecho, cabe recordar que hace unos meses la alcaldesa de la localidad, Charo Echávarri, y el consejero de Educación, Carlos Gimeno, firmaron el convenio de colaboración para la construcción de este nuevo centro; el Ayuntamiento puso a disposición del departamento de Educación una parcela de 2.630 metros cuadrados para levantar próximamente el CPEIP Virgen de Nievas en las inmediaciones de las instalaciones deportivas de Sesma.

El centro, hay que recordar, tendrá capacidad para 11 grupos de Educación Infantil y Primaria y solventará los actuales problemas de espacio y de accesibilidad, entre otros.

Tras la finalización de las obras, el departamento de Educación comprobará el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, equipará el centro y lo cederá al Ayuntamiento de Sesma, quien asumirá la gestión y mantenimiento del edificio, tal y como regula el convenio que suscribieron.

una necesidad En su día Gimeno ya aseguraba que en este tema se ha hecho "un trabajo previo muy intenso y la culminación de este proyecto es una gran noticia para Sesma, el departamento de Educación, el Gobierno y para la Comunidad foral. Estamos hablando de escuela pública, de escuela rural, de escuela que escolariza a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por un origen socio cultural diferente. Es cohesión territorial, es vertebración y, por lo tanto, es un requisito didáctico de primer orden".

La alcaldesa Echávarri, también reconoció que "va a ser un antes y un después. Ahora, con los modelos que hay, hemos tenido que habilitar incluso el gimnasio como clase, no hay aulas en condiciones y se está remozando el colegio desde hace mucho tiempo, invirtiendo mucho dinero en, por lo menos, conseguir las condiciones mínimas. El nuevo colegio es una muy buena noticia porque nuestros niños, por fin, van a tener un espacio adecuado y, además, estará integrado en el polideportivo, que es muy importante para hacer actividades".

La alegría también la compartían las docentes del centro que se mostraban muy ilusionadas puesto que "las carencias ahora son muy notables; no hay ascensor y los baños están entre plantas. Por suerte no tenemos a ningún niño o niña con dificultades motoras porque si no sería un problema. Las aulas son insuficientes, pequeñas, y la electricidad y la fontanería tienen 60 años y día a día tenemos algún sustillo".

Con este cambio tendrán que ver, además, qué sucede con el 0 a 3: si sigue donde está ahora, en los bajos de la casa consistorial, o si puede trasladarse a la planta baja del antiguo colegio.

los detalles

Precio licitación. 3,1 millones de euros.

Plazos. Las ofertas pueden entregarse hasta el 1 de febrero y el plazo de ejecución de la obra será de 10 meses.

Ubicación. El nuevo colegio estará en una parcela de 2.630 meros cuadrados en las inmediaciones de la zona deportiva.

Características. Capacidad para 11 grupos de Infantil y Primaria.

Demanda. En el año 2013 estaba previsto inaugurar el nuevo centro. Ayuntamiento, Apyma y equipo docente se muestran muy satisfechos con las nuevas instalaciones.